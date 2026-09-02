Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone de pe aeroportul din Leipzig

Vladimir Putin respinge acuzaţiile Berlinului privind implicarea Rusiei în atacul cu drone de la Leipzig şi susţine că acestea ar avea la bază problemele politice interne ale Germaniei. Liderul de la Kremlin l-a atacat direct pe cancelarul Friedrich Merz, despre care spune că şi-a pierdut încrederea cetăţenilor, în timp ce Moscova ameninţă că va răspunde măsurilor luate de guvernul german.

"Cancelarul se află într-o poziţie dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetăţenilor săi. Şi este clar de ce: pentru că nu apără interesele naţionale", a declarat şeful Kremlinului la sfârşitul participării sale la un summit din Kârgâzstan.

Preşedintele rus a susţinut totodată că greşelile economice făcute de autorităţile germane sunt "evidente", informează publicaţia EFE, citată de Agerpres.

"Companiile se închid, oamenii îşi pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Nu este clar de ce se fac toate acestea. Ei pot explica acest lucru doar ca fiind o nevoie de a contracara o Rusie agresivă", a declarat Vladimir Putin.

Articolul continuă după reclamă

Putin respinge acuzaţiile Berlinului şi vorbeşte despre "dovezi plantate"

Putin a insistat că nu există dovezi care să indice vinovăţia Rusiei în atacul atribuit acesteia şi a adăugat că Berlinul acuzase anterior Moscova de sabotarea conductelor de gaz Nord Stream.

În timp ce acum, când au avut nevoie să prezinte ceva pentru a da vina pe Moscova, germanii au optat pentru "a planta dovezi", a spus el, referindu-se la versiunea Berlinului privind ancheta referitoare la o tentativă de atac cu dronă pe aeroportul din Leipzig.

Putin a menţionat că, "având în vedere scăderea ratelor de aprobare şi campaniile electorale care se apropie, inclusiv în Saxonia, de exemplu, se pune în mod natural întrebarea viitorului politic al elitei conducătoare din Germania".

Moscova ameninţă cu represalii după deciziile luate de Germania

Cu câteva ore mai devreme de intervenţia lui Putin, MAE rus afirmase că va răspunde "tuturor deciziilor antiruse" ale Germaniei, pe care a acuzat-o că este pe deplin implicată în atacurile "teroriste" ucrainene pe teritoriul rus.

"Moscova va răspunde la toate acţiunile antiruse", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, pentru agenţia de ştiri Interfax.

Ea a adăugat că "Berlinul este băgat până-n gât atât în instigarea conflictului ucrainean, cât şi în participarea la atacuri teroriste împotriva populaţiei civile", referindu-se la atacurile cu drone ale Kievului în interiorul teritoriului rus.

Germania acuză Rusia de atacul hibrid de la Leipzig

"Guvernul federal a concluzionat că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid comis la Leipzig pe 4 august", a declarat ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, într-o conferinţă de presă la Berlin, alături de ministrul de externe, Johann Wadephul.

Ca urmare, Wadephul a anunţat închiderea consulatului rus din Bonn, în vestul Germaniei, şi anularea contractului de închiriere pentru centrul cultural Casa Rusiei din Berlin.

Referitor la anularea contractului de închiriere pentru Casa Rusă din Berlin, Zaharova a replicat că germanii "căutau doar o scuză (...) Casa Rusă nu le convenea. De aceea au căutat ceva de care să se agaţe".