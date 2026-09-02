Oraşul în care un apartament cu două camere costă sub 7.000 de euro. ANAF îl scoate la licitaţie

Un apartament cu două camere din judeţul Arad, a ajuns la a treia licitaţie organizată prin platforma ANAF. Locuinţa are o suprafaţă de 66 de metri pătraţi, este situată la etajul 1 şi are un preţ de pornire de 36.094 de lei, aproximativ 6.900 de euro, cu 50% mai mic decât valoarea de evaluare.

Apartament de 66 mp în Sebiş, scos la licitaţie de ANAF cu 6.900 de euro - ANAF

Apartamentul se află pe strada Victoriei din Sebiş, într-un bloc cu patru niveluri construit în anul 1993. Potrivit informaţiilor publicate pe platforma de licitaţii a ANAF, imobilul este decomandat şi are două camere, bucătărie separată, balcon, antreu, cămară şi o baie. Structura de rezistenţă este din beton, iar starea proprietăţii este prezentată drept "bună".

Preţul de pornire a fost redus la jumătate

Locuinţa a fost evaluată la 72.188 de lei, însă, fiind vorba despre cea de-a treia licitaţie, preţul de pornire a ajuns la 36.094 de lei, aproximativ 6.900 de euro, ceea ce reprezintă o reducere de 50% faţă de valoarea de evaluare.

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Licitaţia este programată în perioada 26 august - 5 septembrie 2026. Pentru participare este necesară achitarea sau garantarea unei taxe de 3.609,40 lei, iar tranzacţia este scutită de TVA. Procedura este gestionată de Unitatea Fiscală Orăşenească Sebiş.

Apartamentul are 66 de metri pătraţi şi este situat la etajul 1

Conform descrierii ANAF, apartamentul este înscris în cartea funciară şi are o suprafaţă de 66 de metri pătraţi. Imobilul este finalizat, nu este menţionată existenţa unei uzuri, iar printre particularităţile proprietăţii sunt indicate balconul şi bucătăria separată. În zonă există şi acces la transportul în comun.

Un aspect important pentru cei interesaţi este situaţia juridică menţionată în anunţ. Debitorul deţine o cotă de 3/8 din imobil, dobândită prin succesiune. Totodată, în secţiunea privind sarcinile este menţionat un act administrativ din 28 august 2024, emis de un executor judecătoresc, pentru suma de 5.591,31 lei.

Este a treia încercare de vânzare a imobilului

Apartamentul a mai fost scos la licitaţie. La prima procedură, preţul de pornire a fost de 72.188 de lei, iar la cea de-a doua a scăzut la 54.141 de lei. A doua licitaţie s-a încheiat fără oferte, potrivit datelor publicate de ANAF.

Acum, la cea de-a treia procedură, preţul de pornire este de 36.094 de lei. Persoanele interesate trebuie să se autentifice pe platforma de licitaţii online a ANAF pentru a se putea înscrie şi participa la procedură.