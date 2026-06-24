Dispariţie tragică a unei românce, chiar sub ochii iubitului, pe o şosea din Italia. O sportivă, ciclistă în vârstă de 41 de ani, a murit după ce grupul de biciclişti în care se afla a fost lovit în plin de o maşină.

Mirela Nicoleta Rusu a murit pe loc, iar alţi doi oameni au suferit răni grave. Sute de biciclişti au organizat ieri un marş în memoria româncei. Dar şi pentru a atrage atenţia asupra accidentelor în care sunt implicaţi pasionaţii de ciclism. De la începutul anului, peste o sută de oameni au murit în urma evenimentelor rutiere.

Filmul accidentului

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 iunie, în apropiere de Palermo, Italia, unde un grup de cicliști a fost lovit de un autoturism care a pătruns pe contrasens în timpul unei manevre de depășire interzise.

Articolul continuă după reclamă

În urma impactului violent, Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, de origine română, și-a pierdut viața pe loc. Alți doi cicliști au fost răniți. Potrivit poliţiştilor, șoferul unui autoturism Fiat 500X a depășit mai multe vehicule într-o zonă cu linie continuă, pătrunzând pe sensul opus și lovind grupul de cicliști care se deplasa spre Palermo.