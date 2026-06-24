Video Ciclistă româncă, ucisă pe o şosea din Italia. Mirela Nicoleta a fost lovită în plin de o maşină
Dispariţie tragică a unei românce, chiar sub ochii iubitului, pe o şosea din Italia. O sportivă, ciclistă în vârstă de 41 de ani, a murit după ce grupul de biciclişti în care se afla a fost lovit în plin de o maşină.
Mirela Nicoleta Rusu a murit pe loc, iar alţi doi oameni au suferit răni grave. Sute de biciclişti au organizat ieri un marş în memoria româncei. Dar şi pentru a atrage atenţia asupra accidentelor în care sunt implicaţi pasionaţii de ciclism. De la începutul anului, peste o sută de oameni au murit în urma evenimentelor rutiere.
Filmul accidentului
Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 iunie, în apropiere de Palermo, Italia, unde un grup de cicliști a fost lovit de un autoturism care a pătruns pe contrasens în timpul unei manevre de depășire interzise.
În urma impactului violent, Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, de origine română, și-a pierdut viața pe loc. Alți doi cicliști au fost răniți. Potrivit poliţiştilor, șoferul unui autoturism Fiat 500X a depășit mai multe vehicule într-o zonă cu linie continuă, pătrunzând pe sensul opus și lovind grupul de cicliști care se deplasa spre Palermo.