Român reținut în Barcelona cu telefoane furate de 150.000 de euro

Un român de 25 de ani a fost reținut de poliția spaniolă după ce asupra sa au fost găsite 139 de telefoane mobile furate, majoritatea iPhone-uri. Dispozitivele, evaluate la aproximativ 150.000 de euro, ar fi fost sustrase în mare parte de la participanții festivalului Primavera Sound, desfășurat la începutul lunii iunie în Parc del Fòrum din Barcelona, relatează publicația ElCaso.cat.

Poliția a reținut un tânăr de 25 de ani, acuzat că ar fi furat 139 de telefoane. Majoritatea dispozitivelor, care valorează, în total, 150.000 de euro, au fost sustrase la festivalul Primavera Sound, desfășurat în primul weekend din iunie în Parc del Fòrum din Barcelona, relatează ElCaso.cat, potrivit Mediafax.

Tânărul a fost prins în autogara Barcelona Nord, în momentul în care se pregătea să urce într-un autocar spre România. Potrivit presei catalane, acesta este cetățean român.

139 de telefoane furate

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El a atras atenția polițiștilor după ce a devenit agitat când i-a văzut în autogară. Agenții se aflau acolo pentru măsurile de securitate legate de vizita papei Leon al XIV-lea.

A fost oprit, legitimat, iar în urma controlului bagajelor au fost găsite cele 139 de telefoane mobile.

Anchetatorii cred că tânărul ar fi fost folosit de o grupare infracțională pentru a transporta bunurile furate dintr-un oraș în altul.

Tânărul, care nu avea antecedente penale în Spania, a fost reținut pentru furt calificat și tăinuire.