A intrat în vigorare un nou cod roșu de ploi și grindină. Zonele vizate

O avertizare Cod roșu de ploi, descărcări electrice și grindină a fost emis marți după-amiaza de Administrația Națională de Meteorologie pentru mai multe localități din județul Dolj.

Furtuna şi fulger pe cer - Profimedia

Sunt vizate localitățile Craiova, Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Ghindeni și Cârcea din județul Dolj.

În aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp.

Avertizarea este în vigoare marți după-amiaza până la ora 17.30.