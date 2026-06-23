A intrat în vigorare un nou cod roșu de ploi și grindină. Zonele vizate
Furtuna şi fulger pe cer - Profimedia
O avertizare Cod roșu de ploi, descărcări electrice și grindină a fost emis marți după-amiaza de Administrația Națională de Meteorologie pentru mai multe localități din județul Dolj.
Sunt vizate localitățile Craiova, Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Ghindeni și Cârcea din județul Dolj.
În aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp.
Avertizarea este în vigoare marți după-amiaza până la ora 17.30.
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