Încă o atenţionare pentru milioanele de oameni care se pregătesc de vacanţa de vară. O bacterie care poate provoca infecţii severe se răspândeşte cu rapiditate pe plajele din Europa. Autorităţile din Spania au închis deja mai multe locuri de la malul mării.

Vibrio Vul-ni-fi-cius, o bacterie carnivoră, trăieşte în apele marine, în special în zonele unde râurile se varsă în mare. Centrul European pentru Combaterea şi Prevenirea bolilor susţine că riscul infecţiilor creşte în zonele cu ape mici, în apropiere de mal. Iar răspândirea este favorizată de caniculă.

Bacteria mâncătoare de carne

Sezonul estival începe cu noi avertismente pentru turiști. Specialiștii spun că temperaturile tot mai ridicate ale apei favorizează răspândirea unei bacterii care poate provoca infecții severe și care a dus deja la închiderea unor plaje din Spania.

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Milioane de europeni se pregătesc să își petreacă vacanțele pe litoral, însă oamenii de știință și autoritățile sanitare urmăresc cu atenție un fenomen care devine tot mai vizibil în apele continentului: extinderea bacteriilor din genul „Vibrio”, favorizată de încălzirea mărilor și de schimbările climatice. Cea mai cunoscută dintre acestea este „Vibrio vulnificus”, supranumită în mod popular „bacteria mâncătoare de carne”, din cauza infecțiilor grave pe care le poate provoca în cazuri rare, scrie Euronews, citat de Mediafax.

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), bacteriile „Vibrio” trăiesc în mod natural în apele marine și salmastre, în special în zonele unde râurile se varsă în mare. Infecțiile pot apărea prin consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate, dar și atunci când apa intră în contact cu răni deschise. În formele severe, unele tulpini pot provoca fasciită necrozantă, o infecție agresivă care distruge rapid țesuturile și care, în cazuri extreme, poate duce la amputarea membrului afectat sau la septicemie.

Impact asupra turismului

Problema nu este doar una medicală. Regiunile de coastă depind în mare măsură de turism, iar închiderea plajelor în plin sezon poate avea efecte economice importante. „O plajă închisă înseamnă o factură climatică foarte reală”, spune Aznague, care atrage atenția și asupra impactului pe termen lung asupra imaginii destinațiilor turistice. Mediterana este cea mai vizitată regiune turistică din lume, iar orice perturbare a activităților de pe litoral afectează direct hotelurile, restaurantele și economiile locale.

Potrivit specialiștilor, răspândirea bacteriilor „Vibrio” este mai degrabă un simptom al unei probleme mai mari decât problema în sine. „Bacteriile nu sunt povestea, ci mesagerii. Povestea este o mare dezechilibrată de căldură și poluare”, a rezumat analistul Uniunii pentru Mediterana. Cercetătorii avertizează că adaptarea la schimbările climatice și protejarea ecosistemelor marine vor deveni tot mai importante pentru sănătatea publică și pentru economia regiunilor de coastă.