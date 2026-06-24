Surse: Bolojan, Fritz şi Hunor au discutat cu Nicuşor Dan. Preşedintele nu vrea rocadă de guverne minoritare

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-au întâlnit azi la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan pentru a-i prezenta ideile din acordul politic, au transmis surse politice pentru Antena 3 CNN. Şeful statului nu a fost de acord cu rotativa de guverne minoritare, spun sursele citate.

Nicuşor Dan, la consultările de la Cotroceni cu partidele politice, 23 iunie 2026 - Profimedia

Cei trei lideri PNL, USR şi UDMR au discutat astăzi la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan. De la Cotroceni, Bolojan, Fritz şi Hunor au ajuns apoi la Palatul Victoria ca să discute strategia negocierilor cu PSD, potrivit surselor citate.

Preşedintele Nicuşor Dan nu a fost de acord cu rocada de guverne minoritare propusă de USR, potrivit Antena 3 CNN. Scenariul a fost analizat într-o întâlnire de dimineaţă la Guvern între Bolojan, Fritz şi Hunor.

Concret, rotativa presupune mai întâi un Guvern PNL-USR-UDMR până în aprilie 2027, apoi un cabinet monocolor PSD susţinut prin voturile PNL, USR şi UDMR. S-ar păstra practic mecanismul de rocadă din vechiul acord de guvernare, dar între guverne minoritare.

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Şi liderul social-democrat Sorin Grindeanu a respins scenariul rotativei de guverne minoritare, spunând, după şedinţa PSD de azi, că i se pare o "copilărie".

Amintim că Partidul Social Democrat a decis astăzi, în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să îşi asume răspunderea guvernării, cu Sorin Grindeanu propunerea de premier.

Sorin Grindeanu a anunțat că va avea ”libertate totală" de la PSD pe alegerea miniștrilor şi că PSD cere "autonomie deplină" pe programul de guvernare.

Cea mai probabilă variantă în acest moment se concretizează a fi cea a unui guvern monocolor în jurul Partidului Social Democrat, votat de PNL şi UDMR. Urmează negocieri între PSD, PNL şi UDMR pentru un acord politic care să susţină un astfel de Executiv.

Potrivit surselor Observator, PNL va cere PSD ca acordul politic să includă măsuri obligatorii pentru reducerea deficitului bugetar, angajarea răspunderii în Parlament pentru reformele rămase din PNRR şi asumarea de către noul Guvern a bugetului pentru 2027.

Liberalii mai vor angajamente că nu va fi depusă o moţiune de cenzură până la finalul anului, că va fi susţinut acordul pentru SAFE şi aderarea României la OCDE, dar şi ca viitorul Guvern PSD să nu includă "trădătorii" din PNL.