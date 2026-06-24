Aproape matematic este cusută şi ia românească. Şi ne luăm acum răgaz câteva momente pentru a celebra cea mai frumoasă cămașă tradiţională din lume. Este ziua Universală a iei, o parte importantă a identității noastre culturale. Ziua a fost aleasă intenţionat astăzi, pentru a coincide cu sărbătoarea Sânzienelor, un simbol al frumuseţii, fertilităţii şi naturii. În plus, tot azi, credincioşi îl cinstesc şi pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul Bucovinei.

Ia românească este celebrată pe data de 24 iunie încă de acum 13 ani, la iniţiativa unei comunităţi online care promovează portul popular românesc. Astăzi, această piesă de patrimoniu este recunoscută și apreciată la nivel internațional.

"Ia, eu o port din respect de fiecare dată când simt nevoia să mă identific cu poporul român, cu mine ca român", a declarat Anişoara Căbulcă, meşter popular.

O ie autentică se coase în săptămâni sau chiar luni

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Anişoara poartă cu mândrie o ie cusută acum 150 de ani. Şi nu e singurul mod prin care duce tradiția mai departe. Ea îi învaţă şi pe copii tainele confecţionării celei mai frumoase cămăşi din lume.

"Învaţă la început să facă un semn de carte, după care un tablou şi ajung să-şi coasă singuri fiind foarte mândri că au ajuns să îşi coasă şi ei o costumaţie", a continuat meşterul popular.

Pentru a coase o ie trebuie însă multă răbdare şi o tehnică impecabilă. Poate dura între 2 săptămâni şi până la 6 luni o singură bluză.

Cu motive florale sau geometrice, cămaşa arată specificul cultural al fiecărei zone din ţară.

"Cu mărgele, cu altiţă, cu mătase, cu fire aurii. Motivele sunt împărţite. Lume multă vrea încărcat floral, alţii preferă mai simplu, cineva după buget. Ne dorim foarte mult, dar nu toţi ne permitem ceva complex", a punctat Viorica Petrovan, meşter popular.

Cât costă o ie lucrată manual

O ie autentică poate costa între 500 şi 5.000 de lei.

"Aceasta este o ie cu altiţă. Se face cu o culoare mai stridentă, cu un galben, portocaliu, un verde, auriu", a mai spus Viorica Petrovan.

În Suceava, cei care au venit îmbrăcaţi în ie au intrat gratuit la Muzeul Naţional al Bucovinei. De altfel, cum ziua universală a iei este celebrată odată cu Sânzienele, la Hanul Domnesc a fost organizată o expoziţie care să îmbine cele două sărbători.

"Am organizat o expoziţie intitulată hora Sânzienelor. această plantă magică cu proprietăţi mirifice, e zeiţa agrară. La fel putem spune despre cămaşa noastră tradiţională, cămaşa cu altiţă că e regina portului tradiţional femeiesc", a transmis Maria Cîrţu, muzeograf.

Ia românească, sursă de inspiraţie pentru marile case de modă

Şi la târgul meşterilor au fost organizate mai multe ateliere.

"Femeile fac acum aici coroniţele de Sânziene, care se aruncau peste casă. Această practică are ca funcţie de a îndepărta spiritele rele din casa respectivă şi de a aduce belşug şi sănătate", a explicat Eutasia Rusu, expert etnograf.

În ultimele decenii, ia a devenit unul dintre cele mai reprezentative simboluri culturale ale României în lume. Mai mult decât un obiect vestimentar, cămaşa tradiţională românească reprezintă identitatea naţională, legătura cu tradiţia şi frumuseţea artei populare. Inclusiv marile case de modă din lume au avut-o ca inspiraţie.