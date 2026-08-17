Cinci adolescenți mascaţi au murit striviţi într-un BMW furat, după ce au intrat într-o maşină pe contrasens

Un adevărat carnagiu pe autostrada M6 din Irlanda. Cinci adolescenți mascați au murit într-un cumplit accident, după ce au furat un BMW şi au intrat pe constrasens după o goană nebună şi au lovit o maşină în care se afla o familie. Trei surori şi un băiat de 7 ani a fost grav rănit. Tinerii erau suspecţi de mai multe infracţiuni locale, scrie The Irish Time.

Gardaí, poliția irlandeză, care investighează accidentul de pe M9 din comitatul Kildare, credeau inițial că patru persoane muriseră, până când rămășițele unei a cincea victime au fost descoperite după ce epava mașinii a fost mutată. BMW-ul, despre care se suspectează că fusese furat, era atât de grav avariat încât echipele de intervenție nu au putut ajunge timp de mai multe ore la trupurile celor decedați.

Adolescenții, toți de sex masculin, dintre care unii erau rude între ei, purtau cagule sau aveau fețele acoperite, atunci când şi-au găsit sfârşitul pe autostradă, în jurul orei 3 dimineața. Tinerii făceau parte dintr-un grup numeros cunoscut de Gardaí în zona Carlow-Kildare.

Au provocat haos pe autostradă

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Poliția primise informații potrivit cărora mai mulți tineri, despre care se credea că erau adolescenți, fuseseră văzuți încercând să pătrundă prin efracție în locuințe și în mașini parcate în fața caselor din Athy, comitatul Kildare, în orele dinaintea accidentului mortal. Gardaí consideră că persoanele observate în Athy erau aceleași care au murit ulterior pe autostradă.

Potrivit informațiilor, BMW-ul negru a circulat pe M9 pe contrasens, cu viteză, pe contrasens, în două perioade distincte în primele ore ale zilei de duminică. Anterior, în jurul orei 2 dimineața, polițiștii aflați într-o mașină de patrulare îi ceruseră șoferului să oprească în Athy, însă acesta a accelerat și a fugit.

În prima perioadă în care BMW-ul a circulat pe contrasens pe M9, șoferul a făcut o întoarcere și a ieșit de pe autostradă, intrând într-o benzinărie din zona Kilcullen. Acolo, mașina s-a întors și a reintrat pe M9, deplasându-se spre sud pe carosabilul destinat traficului spre nord.

Polițiștii aflați în serviciu în zonă pregătiseră un plan pentru oprirea vehiculului, inclusiv folosirea unor dispozitive cu țepi pentru perforarea anvelopelor, în afara autostrăzii, în apropierea rampei de ieșire de la nodul 3, la Moone.

Însă, în loc să iasă de pe M9 în acel punct, BMW-ul și-a continuat deplasarea și s-a izbit de un Hyundai în care se aflau trei surori, cu vârste între 20 și 39 de ani, din Carlow, precum și fiul în vârstă de șapte ani al uneia dintre femei.

Femeile și copilul se îndreptau spre Aeroportul Dublin, de unde urmau să călătorească în Marea Britanie pentru a participa la o nuntă în familie, când mașina lor a fost lovită frontal.

Cele două femei în vârstă de peste 30 de ani, șoferița și pasagera de pe locul din față, se află în stare critică la Tallaght University Hospital.

„O pasageră aflată pe bancheta din spate, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost transportată la St Luke’s General Hospital și se află în stare gravă”, au transmis Gardaí. „În mașină, pe bancheta din spate, se afla și un copil, care a fost transportat la Children’s Health Ireland (CHI) din Crumlin, iar starea sa a fost descrisă drept gravă”.

Trupurile celor cinci adolescenți au fost transportate la Naas General Hospital pentru efectuarea autopsiilor.