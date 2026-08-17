Cauza morţii lui Hayden Panettiere. Actriţa urma să împlinească vineri 37 de ani

Actriţa Hayden Panettiere s-a stins din viaţă la doar 36 de ani. Anunţul a fost făcut de unul dintre reprezentanţii vedetei printr-un comunicat. Cauza morţii nu a fost dezvăluită, dar, potrivit TMZ, actriţa a fost găsită inconștientă în casă, iar un prieten a sunat la 911. Paramedicii au încercat să o resusciteze, inclusiv prin compresii toracice, dar fără succes. Poliția a transmis că nu existau semne de violență, iar moartea ei nu este considerată suspectă.

Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă de un prieten în locuința din Carolina de Sud. Echipajele de urgență au intervenit în urma unui apel făcut duminică, la ora locală 13:51, care anunța o persoană aflată în "stop cardiac", potrivit TMZ.

Hayden Panettiere, găsită inconştientă, în stop cardio, în casă

Surse din poliție au declarat că persoana care a sunat la ambulanță este iubitul lui Hayden. Nu este clar dacă este vorba de Brian Hickerson, cu care actrița a avut o relație tumultuoasă.

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Polițiștii și echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului, iar paramedicii au încercat să o resusciteze prin proceduri de "suport cardiac avansat" și compresii toracice, însă nu au reușit să o readucă la viață, iar decesul a fost declarat la ora locală 14:32.

Din informațiile preliminare ale poliției, nu există urme de violenţă iar moartea nu este considerată suspectă. Urmează a fi efectuată autopsia pentru a stabili cauza decesului.

Hayden și-a început cariera ca actor copil, în televiziune și film, și a devenit cunoscută în special pentru rolurile din serialul de succes "Heroes" și drama muzicală "Nashville". A mai avut roluri importante în filme precum "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess" și "Scream 4".

Urma să împlinească vineri 37 de ani

Actriţa urma să împlinească 37 de ani peste numai câteva zile, pe 21 august. "A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus iubire și bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran", a transmis Alan Panettierre, tatăl actriţei.

A avut roluri în celebra franciză horror "Scream" sau în producţia "Nashville: Oraşul muzicii". Dar întreaga lume o cunoaşte mai ales pentru interpretarea lui Claire Bennet din serialul "Eroii". O adolescentă cu puteri extraordinare de autovindecare.

Serialul i-a adus faimă, dar deşi își imaginase că succesul și atenția presei vor fi ceva "şic", realitatea a fost total opusă. Prima experiență în care paparazzi au urmărit-o a fost înfricoșătoare, a povestit ea.

Coşmarul prin care a trecut Hayden Panettiere

Viaţa actriţei a fost aproape un coşmar. La 18 ani a fost la un pas de un abuz sexual, a primit amenințări cu moartea şi a ajuns să fie dependentă de substanţe interzise.

Hayden a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența de alcool și depresia, inclusiv după nașterea fiicei sale cu boxerul ucrainean Vladimir Klitschko, în 2014. În 2015, a fost internată la dezintoxicare, în timp ce filma pentru "Nashville".

"M-am internat singură în primul centru de tratament. Simţeam că mă sufoc", a spus ea într-un interviu acordat în 2023 revistei Women’s Health.

Relaţia cu boxerul ucrainean Vladimir Klitschko n-a salvat-o, în ciuda faptului că din iubirea lor a apărut pe lume o fetiţă, Kayla.

Fetiţa ei de 11 ani locuieşte în Ucraina cu Vladimir Klitschko

Depresia post-partum a amplificat problemele, iar vedeta s-a refugiat în alcool şi droguri. Custodia copilului i-a revenit campionului mondial. Cei doi locuiesc în Ucraina.

Într-un interviu acordat podcasterului Jay Shetty, după publicarea cărţii sale biografice în luna mai, Panettiere a povestit că nu a renunţat la copil, aşa cum a fost criticată.

Potrivit ei, Klitschko i-a sugerat ca fiica lor să locuiască permanent cu el atunci când copilul avea 2 ani. La vremea respectivă, Panettiere se confrunta cu probleme de sănătate mintală și dependență.

Actrița a spus că s-a aflat "ani întregi într-un cerc vicios îngrozitor, luptându-se cu depresia, anxietatea, alcoolismul și abuzul de substanțe interzise", în timp ce "încerca pur și simplu să-și găsească drumul înapoi, drumul de ieșire din întuneric".

În urmă cu 3 ani, a mai primit o lovitură. Fratele ei mai mic, Jansen, și el actor, a murit din cauza unei afecțiuni cardiace în 2023, la vârsta de 28 de ani.

Cartea autobiografică lansată anul acesta conține dezvăluiri cutremurătoare din viaţa artistei. "Am vrut să împărtăşesc oamenilor că nu trebuie să se teamă, că pot trăi cu adevărul, că pot fi imperfecţi. Să fii perfect imperfect înseamnă să fii curajos şi asta este în regulă", a povestit ea.

Ultimele apariţii publice ale actriţei au fost, de altfel, legate de publicarea cărţii. Pe reţelele sociale, cel mai recent mesaj datează de acum trei săptămâni. A distribuit atunci o fotografie alb-negru în care apare fericită alături de unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. Postarea a devenit acum locul în care prietenii, apropiaţii sau cei care au admirat-o transmit mesaje de condoleanţe.