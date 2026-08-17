Cum pedepsește Trump Coreea de Sud, un vechi aliat al SUA. Ordinul dat Pentagonului

Președintele american Donald Trump a cerut duminică Pentagonului să "reducă substanțial" exercițiile militare comune anuale cu Coreea de Sud, un vechi aliat al SUA în Asia, invocând printre altele refuzul Seulului de a participa la războiul împotriva Iranului.

Soldați americani lângă vehicule militare la Camp Humphreys din Coreea de Sud, 17 august 2026 - Profimedia

Donald Trump a ordonat Pentagonului în ultimul moment să reducă exercițiile militare comune anuale cu Coreea de Sud, subliniind că se înțelege bine cu Kim Jong Un, dictatorul nord-coreean.

Exercițiile Ulchi Freedom Shield sunt programate să se desfășoare până pe 27 august, cu participarea a aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni. Armata Coreei de Sud a declarat pentru Reuters că exercițiile au început luni, conform programului.

Cu doar câteva ore înainte ca exercițiile comune să înceapă, Trump a scris pe platforma sa Truth Social că "nu este mulțumit" că SUA au acceptat să participe şi că exerciţiile sunt foarte scumpe, invocând şi refuzul Seulului de a se implica în războiul împotriva Iranului.

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"Nu acesta este modul în care îți tratezi aliații", a comentat pentru Reuters un analist geopolitic, adăugând că decizia ridică semne serioase de întrebare asupra alianței "de nezdruncinat" dintre SUA și Coreea de Sud.

"Aceste exerciții nu sunt doar costisitoare (...), ci transmit un semnal complet nepotrivit și ostil unei țări care, atât timp cât Donald J. Trump a fost președinte, nu a reprezentat o amenințare și s-a comportat respectuos", a scris Trump.

Președinția sud-coreeană a reacţionat spunând că analizează mesajul lui Trump și că "speră ca relația de prietenie dintre liderii SUA și Coreei de Nord să ducă la un dialog semnificativ între cele două țări, deschizând discuții menite să contribuie la pacea și stabilitatea din Peninsula Coreeană".

Cât priveşte afirmația lui Trump potrivit căreia președintele Lee Jae Myung ar fi refuzat să se alăture eforturilor SUA pentru denuclearizarea Iranului, președinția sud-coreeană a precizat că Seulul discută posibile contribuții militare, ținând cont de necesitatea menținerii capacității de apărare în Peninsula Coreeană și de procedurile legale interne.

Ce vrea de fapt Trump

Trump încearcă de mult timp să anuleze sau să micşoreze exercițiile militare cu Coreea de Sud. În paralel, americanii nu se înţeleg cu Seulul privind împărțirea costurilor pentru staționarea celor 28.500 de militari americani în Coreea de Sud și rolul acestora în asigurarea securității în regiune.

Coreea de Nord, care tehnic se află încă în război cu Sudul, denunță în mod constant exercițiile americanilor cu sud-coreenii, pe care le consideră pregătiri pentru o invazie.

Phenianul a lansat săptămâna trecută o rachetă balistică de pe coasta sa estică spre Marea Japoniei, la câteva zile după ce au tras cu o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune.

"Această decizie ar putea face parte dintr-un efort mai amplu de a crea o oportunitate diplomatică în relația cu Phenianul, lucru pe care Trump și l-a dorit constant de când a revenit la putere, dar caracterul improvizat al acestei măsuri este puțin probabil să impresioneze prea mult Phenianul", a declarat pentru Reuters Jenny Town, analist geopolitic la Stimson Center.

Pe lângă faptul că Trump a vorbit duminică pozitiv despre Coreea de Nord, el a invocat și poziția Coreei de Sud față de războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, conflict intrat în a şasea lună. "Deși oarecum fără legătură cu subiectul (?), l-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice Iran, iar ei au spus: Nu, mulțumim!", a scris Trump.

Ce înseamnă reducerea exerciţiilor

Nu este clar cum ar putea fi reduse exercițiile, însă în ultimii ani acestea s-au transformat din manevre cu muniție reală în simulări computerizate ale unor atacuri cu rachete și atacuri cibernetice.

O altă explicaţie ar fi că Trump încearcă să obțină o influență mai mare asupra Coreei de Nord, în condițiile în care Phenianul s-a implicat puternic în sprijinirea Rusiei în Ucraina, a comentat Victor Cha, analist geopolitic la Centrul pentru Studii Strategice şl Internaţionale.

"O altă modalitate de a privi lucrurile este că Trump vrea să se implice în relația cu Kim pentru a împiedica apropierea dintre Rusia și Coreea de Nord", a spus Cha.

Oficiali militari americani au declarat că trupele nord-coreene, care au luptat alături de Rusia împotriva Ucrainei, au acumulat experiență de pe urma conflictului. Ucraina a acuzat săptămâna trecută că rachete balistice fabricate în Coreea de Nord au fost utilizate într-un atac rusesc asupra unei uzine siderurgice din Zaporojie.

Un oficial de rang înalt al Comandamentului de Nord al SUA, general-locotenent Joseph Jarrard, a avertizat săptămâna trecută că Coreea de Nord a testat cu succes rachete balistice intercontinentale cu "suficientă putere pentru a transporta o încărcătură nucleară oriunde în America de Nord".

Ce dispute economice există

Trump a cerut în repetate rânduri Coreei de Sud să dea mai mulţi bani pentru apărare. Cu toate astea, un oficial american a numit anul acesta Seulul un "aliat-model", angajat să își majoreze cheltuielile pentru apărare în conformitate cu strategia regională a SUA.

Există însă tensiuni economice mai ample. Un fost oficial american care a lucrat în prima administrație Trump a declarat pentru Reuters că, în opinia sa, Trump este "frustrat de intransigența" administrației sud-coreene în ceea ce privește soluționarea problemelor economice.

"Guvernul de la Seul a promovat în mod repetat politici ostile companiilor americane și a arătat puțin interes pentru punerea în aplicare a acordului istoric de investiții cu Statele Unite", a spus fostul oficial.

Cele două țări au semnat anul trecut un acord comercial pentru reducerea tarifelor impuse de Trump automobilelor, în schimbul angajamentului Seulului de a investi 350 de miliarde de dolari. Coreea de Sud nu a anunțat încă detaliile planului său de investiții.

Aliații sunt în dezacord și într-o dispută care implică firma de comerț electronic Coupang, listată în SUA și investigată de autoritățile de la Seul în urma unei scurgeri masive de date.