Amenințare directă pentru SUA: Iranul promite "surprize strategice" după expirarea armistițiului

Iranul a dat asigurări că "postura sa defensivă" va adopta un caracter "ofensiv" şi a avertizat asupra "surprizelor strategice pentru inamic", în contextul în care memorandumul de înţelegere semnat cu Statele Unite, care a stabilit un armistiţiu şi o perioadă de 60 de zile pentru rezolvarea problemelor restante, expiră luni, informează EFE.

Într-un interviu acordat televiziunii iraniene, despre care a relatat luni agenţia de ştiri IRNA, un comandant de rang înalt al Corpului Gărzilor Revoluţionare din Iran (IRGC) a pledat duminică seară pentru "reorganizarea, modernizarea şi dezvoltarea doctrinei de apărare a Republicii Islamice".

"De acum înainte, fiecare acţiune pe care o întreprindem, chiar dacă este defensivă, trebuie să aibă un caracter ofensiv", a afirmat comandantul adjunct al IRGC pentru afaceri politice, Yadollah Javani, adăugând că forţele armate iraniene "vor adopta abordări transformatoare".

"Inamicul trebuie să ştie că nu poate lansa atacuri surpriză sau să ne ia pe nepregătite. Poate că ar trebui să se aştepte la surprize strategice", a avertizat el.

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Aceste declaraţii vin pe fondul escaladării retoricii Teheranului împotriva Washingtonului, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că intenţionează să declare Strâmtoarea Ormuz "teritoriu american" după "înfrângerea Iranului".

După declaraţia lui Trump, forţele iraniene au afirmat duminică că nu vor da înapoi până nu vor obţine "înfrângerea completă" a SUA şi au anunţat o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari pentru orice cetăţean iranian care ucide sau care capturează şi predă un soldat american, recompensa dublându-se dacă acţiunea este întreprinsă de o femeie.

Luni expiră memorandumul de înţelegere semnat între Teheran şi Washington la 17 iunie, care stipula încetarea imediată a operaţiunilor militare şi stabilea un termen limită de 60 de zile pentru negocierea unui acord de pace final.

Cu toate acestea, ostilităţile au fost reluate în 7 iulie, după ce Washingtonul a acuzat Teheranul că a atacat nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz şi a lansat noi atacuri aeriene împotriva sudului Iranului.