Val de ironii şi controverse. Un castru de pe vremea romanilor, restaurat cu bani europeni, nu mai seamănă deloc cu monumentul înscris în patrimoniul UNESCO. Tabăra soldaţilor a fost văruită, are un etaj în plus şi seamănă mai degrabă cu o construcţie modernă. Directorul muzeului de istorie al Transilvaniei crede însă că arată mai bine acum, deşi arhitecţii sunt îngroziţi.

Castrul roman Arutela de la Călimăneşti, Vâlcea, vechi de aproape 2.000 de ani, a fost restaurat după patru decenii de uitare.

Este rezultatul după o investiţie de 2,3 milioane de euro. Autoritățile spun că lucrările au fost făcute pe baza cercetărilor arheologice ale istoricilor și sunt cu toate avizele necesare. Specialiștii, însă, sunt împărțiți: unii susțin intervenția, alții spun că monumentul și-a pierdut autenticitatea. Absolut toate aceste lucrări au avut avizele ministrelor de resort.

"El este pus în valoare şi scos din uitare şi sunt pe undeva mulţumit că putem reda publicului şi turiştilor acest monument istoric. Nu contează că îmi place sau nu îmi place mie", spune Florinel Constantinescu, primarul oraşului Călimăneşti.

Articolul continuă după reclamă

A fost respectată autenticitatea şi integritatea, conform cerinţelor UNESCO

"Tencuiala asta albicioasă este conformă cu tehnica de construcţie romană. Ce vedeam înainte era incorect, adică acele pietre ca la cetăţile medievale. Înainte nu era roman, era o reconstrucţie din anii 80", spune Felix Marcu, Directorul muzeului de istorie al Transilvaniei.

"Aoleu, Doamne, e o nenorocire! Nu se face aşa. Oamenii pe vremuri foloseau materiale brute, piatră, lemn, măcar atâta. Ăia nu avea tencuieli şi lucruri de genul ăsta", spune Emil Ivănescu, fost preşedinte "Ordinul Arhitecţilor".

Postarea prin care ministerul Culturii anunţa că monumentul istoric a fost restaurat a stârnit un val de reacţii acide. "L-aţi mutilat, parcă e local de nunţi, pare făcut din carton, lipsesc toboganele de plastic, cetatea kitschului", sunt câteva dintre comentariile celor nemulţumiţi.

Reacţii după reabilitare: "V-aţi bătut joc şi de ăsta!" "Lipsesc toboganele din plastic roz. Absolut ruşinos!" "Arată de parcă ar fi local de nunți." "Oribil. Cetatea Kitschului."

Reporter: Mai arată ca un castru acum?

Persoană: Nu mai, e altceva. Istoria asta trebuie cercetată şi căutată, străbunii noştri cum erau pe vremuri. Conservată.

Reporter: Vi se mai pare că seamănă cu un monument?

Cuplu: Nu, deloc. S-a transformat în altceva. Arată ca o clădire nouă făcută acum. Nu mai arată a monument.

Nu este singurul monument istoric din România care a trecut printr-o restaurare controversată. Poarta Sărutului a lui Constantin Brâncuşi a rămas cu pete gălbui după curăţare, Curtea Domnească de la Târgovişte a fost modernizată cu ferestre şi uşi termopan, iar Bojdeuca lui Creangă seamănă acum cu o pensiune.