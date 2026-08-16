O găsim mereu în vitrinele cofetăriilor. Savuroasă, bine însiropată și perfectă de rece, savarina rămâne una dintre prăjiturile preferate ale românilor. A rezistat vremurilor și concurenței deserturilor moderne, păstrându-și gustul și o doză de nostalgie.

Dacă atunci cofetarii munceau o zi și o noapte pentru deserturile unei generații, astăzi vitrinele s-au umplut de alte tentații. Unele prăjituri au dispărut, altele au revenit în modă. Savarina, însă, a rămas neclintită.

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"Mulți spun că e un desert franțuzesc, a ajuns în România în perioada în care Bucureștiul se numea Micul Paris. Au fost tot felul de variante reinterpretate, în care savarina venea cu o pipetă, părea mai modernă, mai altceva, dar, de odinioară, gustul cu care am copilărit" explică proprietarul unei cofetării, Veronica Gavrea.

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Savarina este înrudită cu celebrul Baba au Rhum, desert apărut în Franța în secolul al XVIII-lea și care poartă astăzi numele unui celebru gastronom și scriitor francez, Jean Anthelme Brillat-Savarin.

"Acesta este un aluat asemănător cu al cozonacului, un aluat brioche. Secretul lui este că trebuie să fie tare, să fie făcut cu o zi înainte, pentru că doar așa absoarbe tot siropul și are acea textură poroasă, însiropată, moale"

Odată însiropat, aluatul își dublează volumul și este pregătit să fie umplut cu cremă Chantilly, adică frișcă naturală și puțin zahăr.

"Este simplu, din ingrediente simple, fără amelioratori de gust, fără arome"

Savarina modernă iese puţin din tipar

În altă cofetărie, savarina a ieșit puțin din tipar.

"Savarinele acum trebuie tăiate, scos miezul din interior, ca să îi punem o inserție de zmeură asta e un "touch" modern. Da, e adaptat timpurilor moderne"

Panaghia Mitru este cofetar cu 20 de ani de experiență și consideră că până și savarina are nevoie de un mic update... de gust.

"Suficient sirop, inserție cât să îi creeze o textură dulce-acrișoară, frișca foarte rece completează – e o combinație perfectă"

Frișca este fără zahăr, doar cu o ușoară aromă de vanilie.

"Trebuie să fie un echilibru între sirop, rom, inserție în cazul nostru, frișcă și, bineînțeles, savarina trebuie servită rece" spune Paghy, cofetar.

Iar gustul vine la pachet cu amintirile.

"E o istorie... o prăjitură istorică pentru noi și de aceea noi, ca și generație care suntem trecută de cea tânără, cred că am rămas cu... nostalgie? Exact!" spune un client.

Clasică sau reinterpretată, savarina continuă să aibă clienții ei fideli. Astăzi, o porție costă între 12 și 14 lei.