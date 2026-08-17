Weekendul de Sfânta Maria a fost marcat de tragedii și intervenții la limită pe litoral. Doi frați de 17 și 19 ani, veniți din Vaslui să muncească, au murit înecați, după ce au intrat în mare în ciuda steagului roșu. Iar în Eforie Nord, un turist a fost scos din apă de salvamari, dar culmea.. a intrat a doua oară în valuri. Este un comporament tot mai des întâlnit: această nevoie riscantă de a sfida regulile. Şi în Grecia, patru români au fost salvaţi în ultimul moment de la înec.

"Cu puţin înainte de tragedie, cu jumătate de oră", spune mama uitându-se la poza celor doi primită chiar înainte de a-i pierde.

"Dintr-o dată am auzit ţipete de ajutor. Am intervenit, mi-am luat tubul de salvare, am intrat în apă pe unul dintre ei l-am tras de mână, iar valul fiind foarte mare, curentul foarte puternic mi l-a smuls", povesteşte Adrian Şerban, salvamar.

Vlad și Ionuț au venit din Vaslui pe litoral ca să muncească și să strângă bani pentru familie. Proveneau dintr-o familie cu probleme financiare: tatăl se confrunta cu dependența de alcool, iar mama era bolnavă de inimă. Aşa că...cei doi erau nevoiţi să se întreţină singuri.

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Au murit înecaţi sub ochii surorii lor

Cei 2 fraţi lucrau la un restaurant din stațiunea Olimp. Băiatul de 17 ani în bar, iar cel de 19 în bucătărie. Ieri, au cerut şefului o zi liberă, şi-au așteptat sora mai mare, care venise în vacanţă, şi au mers toţi la plajă.

"Ăsta mic voia să strângă bani să facă şcoala de şoferi". "Au plecat să facă şi ei un ban, să se întreţină că sunt copii, băieţi, le trebuie de toate, au fost cei mai harnici copii din sat, ascultători, credincioşi", spun oamenii.

Cei doi fraţi n-au ținut însă cont de steagul roșu, care interzice înotul. Marea era furioasă, iar curenții foarte periculoși.

"Erau valurile foarte mari, salvamarul tot fluiera să nu intre în mare, să nu intre în mare, că sunt valurile foarte mari şi e marea agitată. Nu au luat în considerare sfaturile salvamarului", spune un bărbat.

Salvamarul a încercat să-l aducă la mal pe Vlad, de 17 ani, și chiar a reușit să-l prindă de mână. Valurile puternice i-au despărțit însă, iar adolescentul a fost tras înapoi de curent. Și Ionuț, fratele său de 19 ani, a fost dus de valuri la aproximativ 20 de metri de mal. De pe plajă, sora lor a urmărit disperată intervenţia.

"A ridicat mânuţa, atât, a ridicat mâna şi s-a terminat. Salvamarul era lângă el, voia să îl ajute", povesteşte un turist.

"Da, l-am prins de mână, iar valul fiind foarte mare şi curentul mi l-a smuls şi l-a dat peste cap, şi probabil hula de fund mi i-a tras", mai spune salvamarul.

Ce sunt curenţii rip

Curenții rip sunt greu de observat, dar extrem de periculoși. Se formează aproape de țărm și trag rapid apa dinspre mal spre larg. Pot apărea chiar și în ape foarte puțin adânci, în zone care par calme și sigure. Odată prins într-un astfel de curent, un om poate fi dus în larg în doar câteva minute.

"Pe undeva au şi ei o parte de vină, că trebuie să asculţi autorităţile", spune o femeie.

În Eforie Nord, un bărbat venit la mare din Călăraşi s-a încăpăţânat să-şi rişte viaţa. De două ori. Scos de salvamari la limită din apă, s-a aruncat înapoi în valuri, unde curenţii l-au tras, din nou, spre fund. Inconştienţa i-a adus turistului, în cele din urmă, o amendă de 1.000 de lei.

"Probabil au impresia că ştiu să înoate şi se aventurează în larg, crezând că nu vor păţi nimic". "Oricâtă experienţă ai avea, cred că sunt situaţii în care puterea fizică nu îşi mai face efectul", spun oamenii.

Şi totuşi, refuzul românilor de a-i asculta pe salvamari nu are graniţe. În Grecia, 4 români au plecat pe mare, în Golful Salonic, cu o barcă gonflabilă cu vâsle, în ciuda curenţilor foarte puternici. Evident, n-au mai reuşit să o controleze. Presa elenă scrie că erau băuţi.

Românii au fost recuperaţi de un echipaj al pazei de coastă şi amendaţi.