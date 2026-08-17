Scandal de proporţii în Pădurea Bogăţii de lângă Braşov, arie protejată de interes naţional, care a fost decimată masiv, iar pădurarii ridică din umeri. Controale făcute de Garda Forestieră au scos la iveală că aproape o mie de arbori au fost tăiaţi ilegal. Cazul a fost preluat acum de poliţişti.

Dezastrul a fost descoperit după ce un localnic din zonă a sesizat autorităţile.

"Tăieri ilegale de amploare. Un număr record aş spune de cioate. Numai într-un singur canton au fost găsite 400 de cioate, de arbori tăiaţi ilegal. S-a furat pădurea", explică George Gârbacea, inspector general Garda Forestieră, Braşov.

De ce nu pot fi descoperiţi copacii tăiaţi în mod ilegal

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Inspectorii Gărzii Forestiere au constatat că defrişările au acelaşi mod de operare, care face aproape imposibilă descoperirea copacilor tăiaţi clandestin.

Copacul e tăiat de la nivelul pământului, cioata acoperită cu pământ şi vegetaţie moartă şi în acest fel cercetarea faptelor este extrem de greu de făcut. Copacii tăiaţi sunt stejari şi fagi, extrem de valoroşi pentru fabricarea de mobilier masiv, parchet şi scări interioare. Pădurarii care ar fi trebuit să prindă hoţii ridică din umeri.

"Nu că nu am văzut, au furat când nu eram aici, sau eram în altă parte. Îmi recunosc vina, că nu mi-am făcut bine, poate, meseria. Deşi mi-am făcut meseria bine, dar la 800 şi ceva de hectare. Singur", spune un pădurar.

Au fost foarte multe cioate acoperite cu pământ, care nu au fost identificate, era greu de identificat. Cu atât mai mult. Sunt oameni care au atribuţii de pază.

"Bineînţeles, dar să ştiţi că noi suntem în primul rând silvicultori, nu suntem poliţişti", menţionează Eduard Marcu, reprezentant ocolul silvic.

Reporter: Cine a furat aici?

Localnică: Ce ştim noi.Noi nu ştim. Noi ne luăm raţia şi cu asta suntem mulțumiți.

Reporter: Raţia de foc?

Localnică: Da.

Prejudiciul calculat de Garda Forestieră este de 178 de mii de lei

Va fi imputat personalului de pază.

"Pădurarii sunt responsabili de a sesiza, de a vedea unde tăierile au fost făcute ilegal şi dacă nu anunţă că au fost făcute tăieri ilegal, în momentul în care ele sunt descoperite de Garda Forestieră de exemplu, atunci ei suportă prejudiciile", explică Diana Buzoianu, Ministrul Mediului.

"Pentru neregulile constatate au fost aplicate în total 20 de sancţiuni contravenţionale entităţii silvice cu o valoare de peste 126 de mii de lei", spune Andreea Ciocoi, Purtător de cuvânt IPJ Braşov.

Ocolul Silvic "Pădurea Bogății" administrează aproape 7.700 de hectare de pădure, care are proprietari trei primării, cinci biserici, un composesorat și mai multe persoane fizice.