Acuzaţii de rasism la celebra universitate Cambridge! Cel mai tânăr profesor de culoare al instituţiei s-ar fi sinucis după ce au apărut suspiciuni de plagiat legate de teza sa de doctorat. Bărbatul a avut însă un parcurs academic demn de film - nu a vorbit până la 11 ani şi a început să scrie şi să citească abia după majorat.

Jason Arday a fost găsit fără suflare în locuinţa sa din sudul Londrei, la doar câteva zile după ce a renunţat oficial la catedra din cadrul Universităţii Cambridge.

"Nu știm ce s-a întâmplat în cazul profesorului Arday", spune Nicholas Guyatt, profesor, Universitatea Cambridge.

Apropiaţii vorbesc însă despre alte probleme

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Profesorul în vârstă de 41 de ani trecea printr-o perioadă extrem de dificilă. Era bănuit de plagiat.

"Era la marginea prăpastiei, nu vedea nicio cale de ieşire din asta", spune Mike Freeman, prieten al profesorului Arday.

"Profesorul Arday a fost victima unei vânători și a unei campanii de denigrare care a durat trei ani. Mulţi credeau că un tânăr de culoare nu poate fi profesor la Cambridge", spune Kehinde Andrews, profesor Universitatea Cambridge.

Un tânăr cu o poveste fabuloasă. Toată copilăria a comunicat doar prin semne. Şi a fost practic analfabet până la vârsta majoratului. Cu toate acestea, până la 30 de ani a obţinut un doctorat şi un master.

"Am fost diagnosticat cu întârziere în dezvoltare globală când aveam ... Chiar înainte să împlinesc trei ani. Este un fel de tulburare de dezvoltare cognitivă și motorie în ceea ce privește capacitatea de a atinge anumite etape. Și deci există o întârziere sau, în cazul meu particular, a existat o întârziere în modul în care creierul meu procesează informațiile, care era foarte, foarte lent", spune Jason Arday, profesor Universitatea Cambridge.

Un motiv în plus pentru ca oficialii de la Cambridge să verifice la sânge studiile, titlurile academice şi onorifice pe care Jason Arday le prezentase.

"Nu este un moment pentru a ne grăbi să judecăm, este un moment de reflecție, aș spune", spune Andy Burnham, premier Marea Britanie.

Reacţia Universităţii Cambridge a venit doar prin comunicate de presă şi scrisori deschise adresate profesorilor şi studenţilor.

"Sunt vremuri foarte dificile și tulburătoare și vă îndemn pe toți să avem grijă unii de alții în această perioadă", spune Deborah Prentice, vicecancelar Universitatea Cambridge.

Universitatea Cambridge rămâne cea mai râvnită instituţie de învăţământ din Europa.