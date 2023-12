Vezi și

Cu faţa acoperită de o cagulă şi îmbrăcat în negru, atacatorul a intrat în sediul Facultăţii de artă şi Filozofie din Praga agitând o puşcă cu lunetă. Au urmat momente de groză. Cei care se aflau în acel moment în clădire au fost sfătuiţi să se baricadeze în birouri şi să stingă toate luminile.

Cine este autorul atacului din Praga

Trupul atacatorului a fost găsit de către poliţişti în interiorul facultăţii. Din ce se ştie până acum, băiatul are 24 de ani şi era student la universitatea unde a comis măcelul. Locuia într-o localitate la 21 km distanţă de Praga, scrie BBC. Tatăl băiatului a fost găsit mort.

În momentul atacului, de teamă că nu vor scăpa cu viaţă, mai mulţi studenţi au ieşit pe geam şi s-au refugiat pe o cornişă a clădirii. Una din victime ar fi murit dupa ca a căzut pe geam in incercarea de a se salva.

Atacatorul a urcat până la etajul 4 al facultăţii şi a început să tragă în oameni

Max Samala, student: Eram în clădire şi am avut cursuri până la ora 2, după care am plecat acasă. În timp ce ieşeam din clădire, un grup de poliţişti mi-au ordonat să ies din clădire de urgenţă. Polițiștii au evacuat clădirea și nimeni nu a mai avut voie să intre. Am crezut că nu e ceva serios, pentru că nimeni nu știa despre ce este vorba. De-abia după am auzit că au fost mai multe împușcături în clădirea Jan Palach.

Coşmarul a continuat. Atacatorul a reuşit să urce până la etajul 4 al clădirii. A ieşit apoi de geam si a început să tragă în oamenii de pe stradă, scrie presa cehă.

Cristian Barbu, general în rezervă: Pericolul este maxim pentru că în momentul în care tragerea se face de la înălţime este greu să te protejezi imediat, este dificil să îţi găseşti un loc prin care să încerci să eviţi contactul direct cu trăgătorul.

Martorii spun că au numărat peste 20 de focuri de armă. Poliţia a incercat sa opreasca trecătorii să se apropie de piaţa în care să trăgea.

Vit Rakusan, vicepremier: Aş vrea să fac apel la cetăţenii care se află în perimetru. Trebuie să respectăm instrucţiunile poliţiei şi să respectăm perimetrele stabilite de aceştia, să nu ne lăsăm pradă unui curiozităţii şi să mergem la locul vizat, să nu complicăm misiunea polițiștilor. Dincolo de asta, informațiile pe care le avem sunt incomplete, iar datele despre atacator și victime vor exista postmortem. Momentan, avem doar morții și răniții de la fața locului.

Părea că ucigaşul îşi alege victimele, spun martorii

Potrivit martorilor, atacatorul părea că îşi alege victimele de pe stradă. Jurnalista Marina Almăşan este în vacanţă în Praga şi dimineaţă chiar vizitase zona unde a avut loc atacul.

Marina Almăşan, scriitoare: Chiar m-am plimbat astăzi prin centrul Pragăi, care era foarte liniştit, plin de turişti. S-a schimbat foarte mult atmosfera. Străzile s-au închis, ieri pe vremea asta era plin de turişti.

Tragedia a avut loc la nici 500 de metri de Târgul de Crăciun, unde ajung zilnic mii de trurişti din toată lumea.

