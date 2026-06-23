După aproape două luni n-am reuşit să punem pe cineva la Palatul Victoria. Dar, măcar politicienii noştri ne-au dus pe primul loc în Europa: avem cele mai multe guverne din ultimii 10 ani: nu mai puţin de 13. Şi numărătoarea continuă din păcate. După ce azi-noapte membrii AUR s-au dus la culcare înainte să înceapă votul, iar Guvernul Veştea a strâns doar 189 de voturi din ce 233 necesare, preşedintele Nicuşor Dan s-a trezit cu chef de muncă şi a chemat partidele la consultări. Nu că nu s-au mai consultat până acum, dar trebuie să desemneze un nou premier. Ar fi al treilea şi, mai important decât numele lui, e cine îl va susţine ca să nu ajungem, din nou, în situaţia de acum.

Președintele Nicușor Dan are mai multe variante de premier pe masă după consultările de azi, care sunt în plină desfășurare acum la Palatul Cotroceni. În primul rând, liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a spus astăzi președintelui că PSD este gata să-și asume guvernarea, dar și funcția de prim-ministru în cazul în care ar primi mandatul de a forma un guvern.

Cine ar putea fi noul premier al României: scenariile discutate la Palatul Cotroceni

Iar surse Observator spun că, în acest caz, Sorin Grindeanu ar fi prima opțiune de premier luată în calcul de Partidul Social-Democrat. De cealaltă parte, Ilie Bolojan i-a propus președintelui Nicușor Dan un acord politic între partidele pro-europene cu două variante. Fie un guvern monocolor, minoritar, format în jurul Partidului Social-Democrat, dar învestit în Parlament cu voturile PNL și UDMR, fie un guvern de dreapta, minoritar, în formula PNL-USR-UDMR. În acest caz, spun surse politice, Ilie Bolojan ar fi agreat să nu ocupe el funcția de prim-ministru, iar la Palatul Victoria ar urma să fie instalat, inclusiv cu voturile social-democraţilor, dacă PSD ar accepta acest scenariu, un alt lider al Partidului Național Liberal, apropiat însă de Ilie Bolojan.

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Aici, surse Observator spun că sunt luate în calcul două nume, fie prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu, fie Mircea Abrudean, președintele Senatului. Însă trebuie să spunem că surse de la vârful Partidului Social-Democrat spun că PSD nu ar vota totuși un astfel de guvern de dreapta minoritar în formula PNL-USR-UDMR. A venit și o altă variantă, o variantă-surpriză, dacă îi putem spune așa, propusă la consultările de azi de liderul UDMR, Kelemen Hunor, cel care a spus după aceste negocieri că i-a propus președintelui Nicușor Dan refacerea coaliției de guvernare care a funcționat în România până în iunie 2025.

Este vorba despre coaliția din vremea lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în formula PNL-PSD-UDMR. Deci, practic, o coaliție fără cei de la USR. Și, în fine, liderul AUR, George Simeon, cel care i-a spus președintelui că AUR este gata să-și asume guvernarea, însă doar în cazul în care președintele i-ar da mandatul de premier unui lider politic propus de Alianța pentru Unirea Românilor.