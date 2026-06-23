Ţara care se confruntă cu o invazie de insecte veninoase. O singură înţepătură poate induce şoc anafilactic

Germania se confruntă cu o invazie de insecte veninoase ce pot provoca probleme grave de sănătate. Din această cauză, autorităţile au apelat la închiderea unor parcuri şi spaţii în aer liber, inclusiv în Berlin.

Insectele care au provocat panică în mai multe oraşe din Germania reprezintă o specie de omizi veninoase, acoperite cu peri microscopici, prevăzuți cu mici cârlige, care conțin o toxină capabilă să provoace erupții pe piele, conjunctivită și dificultăți de respirație în cazul contactului cu oamenii. Acești peri toxici se rup foarte ușor și pot fi purtați de vânt pe distanțe mari.

Pe lângă mâncărimi și dificultăți de respirație, contactul cu perii acestor omizi poate provoca urticarie sau erupții cutanate, iar în cazurile severe poate declanșa o reacție alergică puternică, inclusiv șoc anafilactic.

Invazia este deosebit de gravă în Berlin, unde districtele Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau și Friedrichshain-Kreuzberg sunt considerate zone-focar, potrivit CNN.

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Insectele formează, de asemenea, cuiburi albe, mătăsoase, pe stejarii infestați, ce conțin și mai mulți peri toxici.

Din acest motiv, multe dintre cele mai populare spații verzi ale orașului au ajuns să semene cu locuri ale unor anchete criminalistice, fiind înonjurate de benzi care îi avertizează pe oameni să nu se apropie.

Ce sfătuiesc autorităţile

În districtul vestic Spandau, autoritățile le cer oamenilor să evite parcul Wilhelm-von-Siemens, o zonă verde de aproximativ 16 hectare, precum și școlile, grădinițele și străzile din apropiere, potrivit portalului oficial al landului și administrației orașului Berlin.

Autoritățile din Berlin îi sfătuiesc în prezent pe oameni să își spele hainele după fiecare vizită în parc și să țină ferestrele și ușile închise, atunci când este posibil.

CNN a vizitat Jungfernheide, al doilea cel mai mare parc din Berlin și una dintre cele mai afectate zone din districtul Charlottenburg-Wilmersdorf.

Şapte muncitori îmbrăcați complet în echipamente albastre de protecție, inclusiv măști cu ventilație, foloseau aspiratoare speciale, de tipul celor utilizate pentru gestionarea azbestului, pentru a îndepărta cuiburile de pe crengi aflate la aproximativ 20 de metri înălțime. Folosirea acestor aspiratoare previne răspândirea celor aproximativ 700.000 de peri toxici microscopici care se găsesc pe fiecare omidă.

Un reprezentant al orașului, care supraveghea lucrările, a declarat pentru CNN că aproximativ 2.000 de copaci din parc sunt infestați și au fost izolați cu bandă de protecție. El a recunoscut că problema nu poate fi eliminată complet. Scopul este limitarea pagubelor, a explicat acesta, echipele intervenind în special la copacii aflați cel mai aproape de aleile folosite de vizitatori.

Reprezentantul a adăugat că echipa și-ar dori să curețe în jur de 20 de copaci pe zi, însă nivelul infestării diferă foarte mult de la un copac la altul. El a spus că, în weekend, o echipă a petrecut o zi întreagă pentru a curăța un singur copac, pe care se aflau 800 de cuiburi.

Cum sunt monitorizate focarele

Infestaţiile au mai fost raportate în Hamburg și în Renania de Nord-Westfalia, potrivit EPS-Radar, un site și hartă digitală care monitorizează aceste focare.

Creatoarea site-ului, Britta Wunderwald, a declarat pentru CNN că lucrează de obicei în marketing, dar a decis să creeze harta, cu ajutorul unui instrument de inteligență artificială, după ce fiul unei prietene a avut simptome specifice expunerii la aceste omizi.

"Mă întrebam dacă pot ieși afară și unde ar fi sigur să fac un picnic, apoi am văzut că nu există nicio hartă actualizată pentru acest an", a spus ea într-un interviu telefonic.

"Sper ca anul viitor problema să fie tratată mai serios de autoritățile locale și ca acestea să acționeze preventiv", a adăugat ea.

Expertul în natură urbană Derk Ehlert a avertizat, într-o postare pe site-ul orașului Berlin, că oamenii nu trebuie să se apropie de omizi sau de cuiburile lor și nici să le atingă. Potrivit lui Ehlert, anul acesta au fost observate mai multe omizi în Berlin decât în anii precedenți.

Într-o postare publicată anul trecut pe site-ul Fundației pentru Conservarea Naturii din Berlin, acesta a spus că omizile provin din sudul Europei, dar s-au răspândit treptat spre nord. Molia procesionară a stejarului apare mai ales în perioadele cu vreme caldă și uscată.

Deși insecta este prezentă de mult timp în Germania, răspândirea sa tot mai mare este cauzată de schimbările climatice și este asociată cu înrăutăţirea biodiversității, potrivit site-ului EPS-Radar.