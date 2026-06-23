Invitată în studioul Observator 16, alături de Mihaela Călin, dr. Laura Ene, medic diabetolog, a explicat cum poate fi recunoscut consumul excesiv de zahăr înainte de apariția unor afecțiuni precum obezitatea sau diabetul și a atras atenția asupra zahărului ascuns din numeroase produse alimentare.

Mihaela Călin: Am văzut poziția nutriționiștilor și vorbim acum cu medicii. Vorbim cu doamna doctor Laura Ene, medic diabetolog. M-a dezarmat știrea pe care am văzut-o împreună. Se pare că nu ne putem feri de zahăr. Cum putem evita excesul? Ce le spuneți pacienților?

Dr. Laura Ene: Trebuie să facem diferența dintre zahărul natural și zahărul adăugat. De exemplu, fructele conțin în mod natural între 10 și 20% zahăr. Există zahăr și în lactate, în mod natural, însă am văzut iaurturi pline de zahăr adăugat, nu provenit din fructe, ci din tot felul de siropuri. În mod normal, lactatele au între 4 și 5 grame de zaharuri, sub formă de lactoză. La fel, mazărea, fasolea sau rădăcinoasele conțin o formă de zahăr. Însă acestea vin la pachet cu vitamine, minerale și fibre. Asta este diferența dintre zahărul natural din alimente și zahărul adăugat de marea industrie alimentară, care ne poate crea dependență.

Mihaela Călin: Care sunt semnele din organism că avem o problemă cu consumul de zahăr, înainte să ajungem la obezitate sau diabet?

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Dr. Laura Ene: Sunt mai multe lucruri la care trebuie să fim atenți: balonarea, stresul, un somn dezechilibrat, un ten care nu ne place, cu acnee. Acestea pot fi primele semne ale excesului de zahăr. De asemenea, iritabilitatea și faptul că ne dorim din ce în ce mai multe produse dulci pot indica o dependență, atât fizică, cât și emoțională.

Mihaela Călin: Cum vă puteți proteja pacienții de acest consum de zahăr ascuns? Credeți că ar trebui să existe o lege care să îi protejeze?

Dr. Laura Ene: Legislația încearcă să protejeze consumatorii și să impoziteze produsele cu zahăr, însă am citit materiale care arată că unii producători scad nivelul de zahăr și cresc nivelul de îndulcitori. Dacă îi consumăm în exces, și îndulcitorii artificiali pot avea efecte negative asupra sănătății. Nu este vorba doar despre zahăr, ci și despre coloranți și conservanți din produsele ultraprocesate. Zahărul este, în sine, un conservant. Dacă am un copil care face sport de performanță și are una-două ore de activitate fizică intensă pe zi, i-aș putea oferi un suc de fructe, dar chiar și pe acela l-aș da diluat. M-aș feri să îi ofer biscuiți, covrigi sau alte surse concentrate de zahăr.

Mihaela Călin: Există o variantă prin care îi ajutați pe pacienții care nu se pot feri de zahăr în alimentație? Îi ajutați cu medicamente? Mi se pare că suntem pe o pantă ascendentă și nu găsim soluții.

Dr. Laura Ene: Dieta nu ar trebui înțeleasă ca ceva restrictiv. Le spun pacienților în cabinet că nu pornim de la ideea unei diete. Trebuie să învățăm să facem alegeri alimentare potrivite pentru corpul nostru, nu să gândim în termeni de alimente permise și interzise. Întrebarea este: "La ce mă ajută să mănânc acest lucru?". Este o discuție pe care o am și cu copiii, pentru că teoria este dificilă. Îi întreb: "Ce vitamine și minerale găsești în acest biscuit și ce găsești în acest fruct?". O soluție pentru a păcăli pofta de dulce, dar și pentru a aduce nutrienți organismului, este combinarea unei cantități mici de dulce, un biscuit sau o bucățică de ciocolată, cu un fruct. Astfel, copilul înțelege și care este sursa naturală de zahăr.