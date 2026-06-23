Vremea de mâine 24 iunie. Caniculă, vijelii şi grindină în mai multe regiuni ale ţării. Unde lovesc furtunile

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se încălzeşte uşor, iar maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Ploile nu vor lipsi nici ele, însă vor fi mai slabe şi mai restrânse decât cele înregistrate astăzi.

Vremea de mâine 24 iunie la munte

Vremea va fi în general instabilă și caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp.