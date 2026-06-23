Vremea de mâine 24 iunie. Caniculă, vijelii şi grindină în mai multe regiuni ale ţării. Unde lovesc furtunile
Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a ţării, însă instabilitatea atmosferică va fi în creştere. Meteorologii anunţă averse torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină în special la deal şi la munte, dar şi în sud, sud-est şi centru.
Vremea la noapte
La noapte, vor fi înnorări temporare, averse (pe spații mici 5...10 l/mp și posibil peste 15 l/mp) și descărcări electrice, pe arii relativ restrânse în regiunile sudice și cu totul izolat in rest (cu probabilitate mai mare în centru și în zona Carpaților Orientali). Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 24 iunie în ţară
Vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara în zonele de deal și de munte unde vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp. În restul teritoriului, astfel de manifestări vor fi pe arii mai restrânse, îndeosebi în sud, sud-est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 24 iunie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea se va menține călduroasă, disconfortul termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (se vor acumula 5...10, izolat peste 15 l/mp), descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40...45 km/h) și vor fi posibile vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade.
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La Cluj, vremea se încălzeşte uşor, iar maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Ploile nu vor lipsi nici ele, însă vor fi mai slabe şi mai restrânse decât cele înregistrate astăzi.
Vremea de mâine 24 iunie la munte
Vremea va fi în general instabilă și caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp.
Vremea de mâine 24 iunie la mare
Vremea va fi caldă. Cerul va prezenta înnorări accentuate după-amiaza și seara, când, vor trecător vor fi averse, descărcări electrice și posibil grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi în jur de 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 45...55 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 19 și 22 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în nordul zonei.