Crima unei românce şochează două ţări. Femeia şi-a ucis fiica în vârstă de 13 ani, iar apoi şi-a luat singură viaţa. Nu se ştie ce a determnat o să o comită o astfel de faptă de neimaginat, dar potrivit unor informaţii din presa italiană femeia a vrut să se răbune pe soţ de care divorţase recent.

Femeia de 40 de ani locuia împreună cu fiicele ei într-un cartier din Torino. Soţul de care se despărţise în urmă cu câteva luni s-a întors în România. Ieri, între ea şi fiica mai mică, de 13 ani, ar fi izbucnit un conflict. Erau doar ele acasă. Câteva ore mai târziu, fiica cea mare le-a găsit moarte pe amândouă.

"Ajunsă acasă, tânăra de 19 ani a găsit cele două trupuri în dormitorul apartamentului. Copila de 13 ani era încă în viaţă, întinsă pe podea. Chemaţi de urgenţă, medicii şi asistentele au încercat să o resusciteze minute în şir, dar în zadar. Inima fetei s-a oprit", a declarat Cornelia Crîşmaru, corespondent Observator în Italia.

Sora mai mare a suferit un şoc

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Adolescenta a suferit un şoc în momentul în care şi-a văzut familia moartă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Prima ipoteză a anchetatorilor este că Mihaela şi-a ucis fiica cea mică, apoi şi-a luat viaţa. Femeia nu a lăsat niciun bilet de adio, dar presa italiană scrie că nu putea să accepte despărţirea de soţ. De altfel, şi vecinii au observat că, în ultima perioadă, era tot mai tristă.

"Poate era prea deprimată şi nimeni nu a acordat atenţie acestui lucru. Părea o femeie puternică, nu ştiu cum i-a trecut prin cap un astfel de lucru. Îmi pare rău pentru fată, era o fată foarte frumoasă. Foarte frumoasă şi foarte inteligentă!", spune o vecină.

La 13 ani, Issabela visa să devină balerină. Nimeni nu bănuia că fetele sunt în pericol în casă cu propria mamă. Familia era cunoscută în comunitatea românească din Italia ca fiind liniştită. Jurnaliştii italieini scriu totuşi că mama fetelor era monitorizată de servicii sociale după despărţirea de soţ. Anchetatorii speră să găsească răspunsurile în telefoanele mamei şi fiicei.