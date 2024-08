Cum a plănuit Ucraina invadarea Rusiei: Soldaţii au aflat cu o zi înainte. Putin nu a retras trupe din Doneţk, aşa cum spera Kievul

Război în Ucraina . Corespondenţii americani de la The New York Times au vizitat un punct de frontieră rusesc luat cu asalt şi distrus de ucraineni în Kursk la o săptămână de la cea mai mare incursiune străină în Rusia de după cel de-al Doilea Război Mondial .

Armata ucraineană a mutat războiul pe pământ rusesc, un moment important pentru Ucraina în războiul care durează de doi ani și jumătate, scrie The New York Times (NYT). Până pe 6 august 2024, forțele ucrainene nu au contraatacat niciodată în Rusia.

Cum au invadat ucrainenii Rusia

Trupele ucrainene au tăiat cu ușurință granița slab apărată şi au înaintat zeci de kilometri în Rusia, schimbând povestea războiului după un an sumbru în care au luptat, adesea în zadar, să oprească înaintarea ruşilor pe frontul de est.

Ucrainenii au spart granița marți, 6 august, printr-un atac surpriză care a început prin curățarea unor drumuri prin câmpurile minate. Au trecut apoi cu vehiculele blindate, zdrobind apărarea rusă slabă, formată din tineri recruți și grăniceri. Jurnaliştii americani au mers câteva sute de metri pe teritoriul Rusiei.

Punctul de trecere a frontierei Sudzha, un loc izolat în mijlocul unui câmpuri agricole, a fost complet distrus. Corespondenţii au văzut cum cadavrele soldaţilor ruşi ucişi erau strânse de ucraineni în saci puşi într-o încăpere. Postul de frontieră, deşi avea baricade cu saci de nisip, era în mod clar nepregătit pentru un atac cu tancuri și artilerie.

Comandantul Armatei Ucrainene, Oleksandîr Sîrski, l-a informat luni pe președintele Volodimir Zelenski că armata ucraineană are sub control 1000 de km pătrați din regiunea rusă Kursk. Guvernatorul regiunii l-a informat luni pe Vladimir Putin că aproape 30 de localități ruse sunt sub control ucrainean, dar DeepState, un influent canal militar ucrainean pe Telegram care urmăreşte zilnic evoluţiile de pe front scrie că ar fi vorba de aproape 44 de localităţi.

"Sunt bucuros că merg cu tancul în Rusia, este mai bine decât ca ei să conducă tancuri în țara noastră", a spus un soldat ucrainean intervievat de The New York Times. Nu toate luptele au mers bine pentru Ucraina. Pe drum, reporterii au văzut vehicule blindate americane MaxxPro avariate şi transportate în Ucraina.

Rusia nu a retras trupe de pe frontul din Doneţk

Ucrainenii şi-au asumat multe riscuri. Ofensiva ucrainenilor pe pământ rusesc are rolul de a forța Rusia să retragă trupe de pe frontul din Donbas pentru a le trimite în Kursk, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, și să obțină o poziţie mai puternică pentru negocieri de pace, deși nu a fost programat nimic în acest sens, scrie NYT.

Jurnaliştii spun că rămâne o întrebare deschisă dacă Ucraina va putea păstra sub control teritoriu rusesc suficient de mult pentru a atinge aceste obiective strategice.

Președintele Vladimir Putin a promis că invadarea regiunii Kursk nu va schimba poziția sa la negocieri. Rusia a început să răspundă incursiunii, dar forțele sale au continuat să atace în Doneţk. Analiştii de la grupul de cercertare american Institutul pentru Studiul Războiului au confirmat marţi că în ultimele ore forțele ruse au avansat în Vovceansk, din regiunea Harkov, în Ceasiv Iar şi spre Toreţk și Pokrovsk din regiunea Doneţk. Dar coloanele de blindate ucrainene care gonesc în Rusia reprezintă o întorsătură remarcabilă în război, apreciază NYT.

Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruşi

Ucraina s-a pregătit pe furiș de incursiunea în Kursk. Soldaţii au ascuns blindatele cu ajutorul copacilor. Exercițiile de antrenament au ajutat ca mișcările trupelor să poate fi deghizate. Soldații s-au răspândit dormind în case părăsite din satele de la graniţă. Chiar și ofițerilor superiori li s-a spus despre ofensivă abia în ultimul moment, potrivit unui comandant de brigadă.

Acesta a declarat că a convocat ofițerii din subordine la o întâlnire pe marginea drumului într-o pădure pentru a-i anunţa că vor invada Rusia. Se întâmpla cu trei zile înainte de atac. Soldații de rând au aflat doar cu o zi înainte. "Ideea că vom intra cu adevărat pe teritoriul Rusiei părea a fi ceva de necrezut", a spus colonelul Artem. Cei care știau planul de atac erau foarte puţini, a spus el.

Totuși, pe măsură ce vestea s-a răspândit, armata s-a bazat pe discreția soldaților. Ofițerii nu au confiscat telefoanele soldaților, au avut încredere că vor păstra secretul, potrivit sursei citate. Strategia era aceea de a sparge rapid apărarea de la graniță și de a face manevre pe drumuri, blocând contraatacurile rusești și profitând de terenul geografic din această parte a Rusiei, care este presărată cu mlaștini și lacuri ce limitează deplasarea în afara drumului.

Atacul soldat cu luarea unui număr neprecizat de prizonieri a fost condus de GUR, direcția principală de informații a Ministerului Apărării, nu de armată. Ne-am atins deja un obiectiv, a spus colonelul Artem. "Este o lovitură pentru autoritatea Rusiei, care se prezintă ca un imperiu victorios", a spus el. "Am creat o zonă tampon în interiorul acestei țări".

Secretul atacului a fost primordial

Anul trecut, guvernul de la Kiev anunţase cu luni de zile înainte că va lansa o contraofensivă în sudul Ucrainei care în cele din urmă a eșuat. Săptămâna aceasta, oficialii ucraineni au așteptat mai multe zile până să recunoască că au invadat Rusia.

De-a lungul graniței, secretul a avut un preț. Oficialii nu i-au putut avertiza pe localnici şi s-au chinuit apoi să-i evacueze după ce Rusia a răspuns bombardând satele de graniță. Ucraina a anunțat că va evacua 20.000 de oameni care locuiesc aproape de frontieră.

Localnicii au aprobat strategia Ucrainei. "Lasă-i să vadă cum e să fie ocupați, invadați, să audă cum plâng copiii în adăposturile anti-bombă, să vadă cum suferă bătrânii", a mărturisit Natalia Vyalina, de 44 de ani, o profesoară care locuiește în satul ucrainean Khotyn.

"Vreau să se încheie războiul. Să fie asta o lecție pentru ei. Inamicul ar trebui pedepsit. Ne-au adus război și ne-au distrus viețile. Acum vreau să se termine, pentru ei și pentru noi", a spus Vera Prostatina, de 65 de ani, o pensionară forțată să-şi abandoneze casa. Luptele se desfășoară acum într-o zonă rurală de pe ambele părți ale graniței, cu dealuri, şi câmpuri de floarea soarelui și de grâu.

Rusia s-a clătinat pe propriul pământ, scrie NYT. La câteva sute de metri în Rusia, suprafața drumului era plină de cratere de la mortiere. Postul de frontieră Sudzha era plin de sânge şi bandaje, semn că soldaţii ruşi au pierdut lupta. Camera de control a paşapoartelor a fost distrusă de o explozie. Afară, pe marginea drumului fluturau ruble neadunate de ucraineni.

