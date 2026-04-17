Donald Trump critică din nou NATO: "Și-a creat singur o problemă"

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reluat joi criticile la adresa NATO şi a declarat, într-o discuţie cu presa, că NATO "şi-a creat singur o problemă" pentru că nu a fost "alături" de Statele Unite, relatează The Guardian. 

de Denisa Vladislav

la 17.04.2026 , 07:50
"Cheltuim trilioane şi trilioane de dolari pentru NATO, iar când le cer să se implice într-o situaţie mult mai minoră, nu au fost acolo pentru noi, niciunul dintre ei", a spus Trump, răspunzând la întrebările jurnaliştilor la Casa Albă. 

Deşi administraţia sa a încetat furnizarea de ajutor militar pentru Ucraina, el a continuat: "Noi am fost acolo (pentru) Ucraina, când au avut probleme de-a lungul anilor, noi am fost acolo".

Trump a subliniat din nou slăbiciunea şi vulnerabilitatea alianţei occidentale, în condiţiile în care majoritatea membrilor se află în Europa şi se confruntă cu ameninţarea rusă: "Nu cred că ar fi acolo în caz de probleme mari şi, prin urmare, cred că şi-au creat singuri o problemă".

Pe tot parcursul conflictului său cu Iranul, Donald Trump şi-a criticat aliaţii europeni şi din NATO, susţinând că aceştia nu s-au implicat suficient pentru a ajuta într-un conflict declanşat de SUA şi Israel. El a lăsat să planeze ameninţarea că SUA s-ar putea retrage din alianţă sau că îşi va muta trupele din ţările care nu l-au sprijinit.

