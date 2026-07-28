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Foto Eroul român de pe Lacul Garda, omagiat în Italia după ce și-a dat viața pentru a salva un copil

Eroul român de pe Lacul Garda, omagiat în Italia după ce și-a dat viața pentru a salva un copil - X/ @repubblica
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.07.2026, 13:12 | Modificat la 28.07.2026, 13:12

Orașul italian Sirmione este în doliu marți, 28 iulie, când are loc ceremonia de rămas-bun pentru Alexandru Sorin Ploiașu, românul de 29 de ani care și-a pierdut viața după ce a salvat un copil aflat în pericol în apele Lacului Garda, potrivit Repubblica.

Decizia de a declara doliu în oraș a fost luată de primarul localității, Luisa Lavelli, ca semn al durerii care a cuprins întreaga comunitate și în semn de omagiu pentru gestul de curaj și altruism făcut de tânărul român.

Tragedia s-a produs pe 18 iulie. Alexandru a observat un copil care se zbătea în apă și a sărit imediat pentru a-l ajuta. A reușit să îl salveze, însă el nu a mai putut ajunge înapoi la ambarcațiunea cu motor.

Tânărul s-a scufundat și nu a mai ieșit la suprafață.

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Gestul său a impresionat profund locuitorii din Sirmione, care îi aduc acum un ultim omagiu celui care și-a sacrificat viața pentru a salva un copil.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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