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Live Text Grevă generală în Sănătate: În 500 de spitale sunt asigurate doar serviciile medicale esențiale

Peste 500 de unităţi medicale din ţară participă la greva generală, iar multe dintre acestea anunță că au dispus măsuri astfel încât pacienţii să fie cât mai puţin afectaţi. Doar o treime din personal asigură activitatea, iar medicii tratează cu prioritate urgențele. Principalele nemulţumiri ale cadrelor medicale sunt legate de noua lege a salarizării, reducerea sporurilor și blocarea posturilor. Liderii Sanitas au fost ieri la Cotroceni, alături de ministrul Muncii şi ministrul Sănătăţii. Sindicatele nu au ajuns la un acord cu autoritățile și spun că nu mai există cale de întoarcere. 

Grevă generală în Sănătate: În 500 de spitale vor fi asigurate doar serviciile medicale esențiale Grevă generală Sanitas
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Publicat la 28.07.2026, 07:31 | Modificat la 28.07.2026, 11:18
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28.07.2026, 12:27

Spitalul de Boli Infecțioase Craiova nu intră în grevă din cauza unui val epidemic

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie 'Victor Babeș' Craiova nu a intrat, marți, în grevă, în pofida protestelor anunțate de sindicate în sistemul sanitar, întrucât unitatea se confruntă cu un val epidemic și funcționează la capacitate maximă, a declarat, marți, pentru Agerpres, managerul spitalului, Adina Turcu.

Potrivit acesteia, contextul epidemiologic actual și numărul ridicat de pacienți internați nu permit întreruperea activității.

'La noi nu este grevă. Suntem în plină epidemie, avem niște cazuri și nu ne permitem să facem grevă. Sunt valuri epidemice care nu ne permit să ne gândim la nimic altceva, decât la pacienți', a afirmat Adina Turcu.

Managerul spitalului a precizat că unitatea tratează în continuare pacienți și monitorizează contacții cazului pacientei de 18 ani care a fost transferată în stare gravă la Spitalul Floreasca din București, iar în acest moment sunt și alți contacți.

'Fata respectivă a plecat de la noi, mai sunt contacți, sunt copii veniți de la mare, iar spitalul este ocupat la capacitate maximă', a adăugat directorul Spitalului de Boli Infecțioase Craiova.

Declarațiile vin în contextul în care Federația SANITAS a declanșat, marți, greva generală în spitale, ca măsură de protest față de proiectul Legii salarizării. Potrivit conducerii Spitalului de Boli Infecțioase din Craiova, activitatea acestui spital continuă fără întreruperi, personalul fiind concentrat pe gestionarea cazurilor și acordarea asistenței medicale pacienților.

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28.07.2026, 11:55

Protest și la Spitalul Județean de Urgență și Spitalul de Pediatrie din Pitești

Protestul este îndreptat împotriva măsurilor care afectează drepturile salariale și profesionale ale angajaților din sănătate și asistență socială. Conducerea spitalului anunță că au fost luate toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității urgențelor și a siguranței pacienților, astfel încât activitatea medicală să fie afectată cât mai puțin.

Pe durata grevei generale, activitatea se desfășoară normal în structurile esențiale, precum UPU-SMURD, ATI, Dializă, Laboratorul de Angiografie și celelalte compartimente cu activitate critică, pentru a asigura continuitatea urgențelor și a îngrijirii pacienților.

În celelalte secții și servicii, activitatea va fi asigurată de aproximativ două treimi din personal, cu prioritate pentru urgențe, pacienții internați și tratamentele care nu pot fi amânate.

Peste jumătate dintre pacienții care ajung la UPU nu reprezintă urgențe reale, iar lipsa acută de personal obligă medicii rămași să lucreze mult peste program, după ce anul trecut au fost angajați șase medici, dar au plecat opt. Reprezentantul UPU este sceptic că protestul va determina autoritățile să ia măsuri, susținând că acestea "nu au fost sensibilizate nici de moartea unui bebeluș".
 

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28.07.2026, 10:45

Ministerul Sănătății, măsuri pentru ca protestele sindicale să nu afecteze pacienții

"Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică să monitorizeze activitatea medicală din unitățile sanitare din teritoriu, în contextul acțiunilor sindicale, și să raporteze urgent orice incident sau situație de criză care poate afecta continuitatea serviciilor medicale pentru pacienți.

Ministerul Sănătății respectă dreptul constituțional al angajaților de a organiza acțiuni sindicale și reafirmă că dialogul social reprezintă baza identificării unor soluții reale, echilibrate și sustenabile pentru sistemul de sănătate și pentru personalul medical.

În perioada premergătoare acțiunilor de protest, Ministerul Sănătății a desfășurat discuții cu partenerii sociali și a formulat propuneri pentru noua lege a salarizării, cu obiectivul de a asigura o remunerare mai echitabilă, adaptată responsabilităților și complexității activității din sistemul sanitar.

Printre măsurile propuse se regăsesc:

  • creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20% la 30%;
  • introducerea unui program-pilot de salarizare pe criterii de performanță pentru personalul medical din unitățile sanitare publice;
  • revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, prin stabilirea unor criterii clare și diferențiate în funcție de specificul activității;
  • reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor existente și o ierarhizare corectă a funcțiilor;
  • stabilirea unei perioade de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi salariale.

Totodată, Ministerul Sănătății a inițiat Memorandumul privind deblocarea a peste 7000 de posturi în unitățile sanitare publice, măsură destinată reducerii deficitului de personal și consolidării capacității sistemului medical.

Ministerul Sănătății va continua dialogul cu organizațiile sindicale și cu toți partenerii implicați, cu responsabilitate și deschidere, pentru identificarea celor mai bune soluții pentru personalul medical și pentru pacienți.

Prioritatea Ministerului Sănătății rămâne asigurarea continuității asistenței medicale și protejarea accesului populației la servicii medicale, inclusiv în contextul desfășurării acțiunilor sindicale", a transmis Ministerul într-un comunicat. 

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28.07.2026, 10:43

Unele consultaţii, investigaţii, internări şi intervenţii, reprogramate din cauza grevei

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Bacău a transmis că pe perioada grevei generale sunt asigurate serviciile medicale esenţiale.  Vor fi preluate şi tratate toate urgenţele medico-chirurgicale, iar pacienţii internaţi vor beneficia de continuitatea tratamentului şi a îngrijirilor.

Structurile critice ale spitalului, respectiv UPU, ATI, blocul operator pentru urgenţe, blocul de naşteri, Neonatologia, Dializa, precum şi serviciile necesare de laborator, imagistică, transfuzie şi farmacie, nu sunt afectate de mişcarea sindicală.

"Respectăm dreptul colegilor noştri de a-şi exprima revendicările şi de a participa la grevă. În acelaşi timp, ca manager al celui mai important spital al judeţului, am responsabilitatea ca această situaţie să nu pună în pericol pacienţii care au nevoie de noi. Am cerut întregii echipe de management, directorului medical, directorului de îngrijiri şi medicilor şefi să monitorizeze permanent activitatea şi să intervină imediat acolo unde apare un risc. Pentru mine, există o linie care nu poate fi depăşită: siguranţa pacientului", a transmis, într-un mesaj pe pagina de Facebook a SJU Bacău, managerul Ion-Marius Savin.

Activitatea programată la SJU Bacău care nu reprezintă o urgenţă va continua în măsura în care resursele de personal permit acest lucru. Dacă anumite consultaţii, investigaţii, internări sau intervenţii vor trebui reprogramate, pacienţii vor fi informaţi.

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28.07.2026, 10:35

BNS se declară solidar cu salariaţii din sistemul sanitar care au decis declanşarea grevei generale

Reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar nu poate fi construită pe măsuri arbitrare, prin modificarea discreţionară a coeficienţilor de ierarhizare sau prin diminuarea unor drepturi salariale câştigate, atenţionează Blocul Naţional Sindical (BNS), într-un comunicat de presă, în care îşi exprimă solidaritatea faţă de salariaţii din sistemul sanitar şi faţă de membrii Federaţiei Sanitas, care au decis declanşarea grevei generale.

"Blocul Naţional Sindical îşi exprimă întreaga solidaritate faţă de salariaţii din sistemul sanitar şi faţă de membrii Federaţiei SANITAS care au decis declanşarea grevei generale, ca urmare a lipsei unui dialog social autentic şi a intenţiei de promovare a unei noi legi a salarizării care ignoră revendicările legitime ale angajaţilor din sectorul public. Dreptul la grevă este un drept fundamental al lucrătorilor şi reprezintă ultima formă de apărare a intereselor profesionale şi economice atunci când toate celelalte căi de dialog au fost epuizate. Decizia colegilor noştri din sănătate este una legitimă şi reflectă nemulţumirea profundă generată de un proiect legislativ elaborat fără o consultare reală cu organizaţiile sindicale reprezentative. (...) reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar nu poate fi construită pe măsuri arbitrare, prin modificarea discreţionară a coeficienţilor de ierarhizare sau prin diminuarea unor drepturi salariale câştigate. O lege a salarizării trebuie să asigure echitate, predictibilitate şi respect pentru munca fiecărui salariat, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea", menţionează organizaţia sindicală.

În acest context, BNS solicită autorităţilor să oprească promovarea actualului proiect şi să reia procesul de elaborare a legii într-un cadru de dialog social real, transparent şi responsabil, împreună cu confederaţiile sindicale şi federaţiile reprezentative din sectoarele vizate.

"Solidaritatea dintre organizaţiile sindicale este esenţială într-un moment în care drepturile lucrătorilor sunt puse sub presiune (...) Transmiterea unui mesaj ferm către factorii decizionali este astăzi mai necesară ca oricând: politicile publice care afectează sute de mii de salariaţi nu pot fi adoptate fără consultare şi fără respectarea principiilor dialogului social", susţin sindicaliştii

Reprezentanţii BNS precizează că vor continua să susţină toate demersurile legitime care urmăresc protejarea veniturilor, a demnităţii în muncă şi a unui sistem de salarizare construit pe principii corecte şi echitabile.

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28.07.2026, 10:13

Medicii din Focșani s-au alăturat protestului

Medicii din Focșani s-au alăturat protestului. 

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28.07.2026, 10:08

SANITAS Târgu Jiu susține greva generală: "Respect pentru cei care au grijă de sănătatea României"

Începând cu data de 28 iulie 2026, Organizația SANITAS Târgu Jiu participă la greva generală organizată la nivel național, alături de colegii din întreaga țară, pentru apărarea drepturilor angajaților din sistemul de sănătate și asistență socială.

Această acțiune este rezultatul nemulțumirilor acumulate în urma lipsei unor măsuri concrete privind eliminarea inechităților salariale, asigurarea unui sistem de salarizare echitabil, îmbunătățirea condițiilor de muncă și rezolvarea deficitului grav de personal.

Personalul din sănătate a demonstrat, în fiecare zi, profesionalism, responsabilitate și devotament față de pacienți. Cu toate acestea, eforturile depuse nu au fost însoțite de respectul și recunoașterea pe care le merită.

Greva generală nu este îndreptată împotriva pacienților. Dimpotrivă, ea reprezintă un semnal de alarmă privind necesitatea salvării sistemului public de sănătate și a păstrării profesioniștilor în România.

Pe durata grevei vor fi respectate toate obligațiile prevăzute de lege privind asigurarea urgențelor și a serviciilor medicale esențiale, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol.

Facem apel către Guvernul României și către toate instituțiile cu atribuții în domeniu să dea dovadă de responsabilitate și să răspundă revendicărilor legitime ale angajaților din sănătate prin măsuri concrete și dialog real. Mulțumim tuturor colegilor care demonstrează solidaritate și unitate în această acțiune. Numai împreună putem construi un sistem sanitar în care munca, profesionalismul și demnitatea să fie respectate. Respect pentru cei care au grijă de sănătatea României!

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28.07.2026, 09:58

Peste 1.500 de membri ai Sindicatului SANITAS Galați au intrat în grevă

Peste 1.500 de membri ai Sindicatului SANITAS Galați din unitățile spitalicești au intrat în grevă generală începând din această dimineață de la ora 07:00. Salariații din sistemul medical sunt hotărâți să continue această formă legală de protest pentru apărarea drepturilor salariale și a demnității profesionale. Sindicaliștii își asumă inclusiv suspendarea contractelor individuale de muncă și neplata salariului pe perioada participării la acțiune, considerând demersul o măsură responsabilă și necesară în contextul actual.

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28.07.2026, 09:29

Medicii din Constanța protestează în sala de curs

În cadrul Spitalului Județean Constanța, greva are loc în sala de curs. Medicii anunță că urgențele vor fi asigurate. Activitatea va fi suspendată la biroul de internări, în ambulatoriu, la recuperare medicală, în spitalizarea de zi, iar intervențiile chirurgicale pentru pacienții programați vor fi de asemenea suspendate. În total au semnat peste 300 de angajați de grevă.

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28.07.2026, 09:22

Medicii de la Spitalul Marie Curie din Câmpina s-au alăturat protestului

Medicii de la Spitalul Marie Curie din Câmpina au ieșit pe trepte să protesteze. 

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28.07.2026, 09:10

Oncologia, UPU, ATI și alte câteva secții de la Spitalul Clinic Suceava vor funcționa normal pe durata grevei

Toate spitalele din județul Suceava au intrat de marți, 28 iulie, de la ora 07:00, în grevă generală, dar secții precum Oncologia, UPU, Terapia Intensivă (ATI), Medicina Nucleară, Neonatologie, ATI Neonatologie, Cardiologia și Radiologia intervențională și Compartimentul de Electrofiziologie de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava vor funcționa la parametri normali, chiar dacă și aici sunt angajați care au semnat pentru greva generală organizată de Federația SANITAS. De asemenea, investigațiile de endoscopie planificate la Pediatrie pentru data de 28 iulie vor rămâne neschimbate, scrie Monitorul de Suceava

Președintele Uniunii Județene SANITAS Suceava, Romică Balan, a declarat că la spitalul din Suceava sunt aproximativ 1.000 de salariați care au aderat la grevă, dar în secțiile menționate, având în vedere specificul lor, oamenii își vor desfășura normal activitatea, nu la o treime.

Conform legislației, pe durata grevei cadrele medicale sunt obligate să asigure o treime din activitatea obișnuită și să trateze toate urgențele medicale. Conducerea sindicală locală împreună cu managerii de spitale pun la punct ultimele detalii organizatorice pentru a nu pune în pericol viața pacienților. Reprezentantul SANITAS Suceava, Romică Balan, a explicat că unitățile medicale folosesc ultimele ore dinaintea grevei pentru a stabili planurile organizatorice detaliate. Activitatea este calibrată pentru a respecta obligația de a asigura cazurile urgente și o treime din serviciile obișnuite. Până luni după-amiază, aproximativ 50 de contracte de muncă ale greviștilor din spitalul din Suceava fuseseră suspendate, conform legii.

De asemenea, nu va intra în grevă unitatea medico-socială de la Broșteni deoarece pe o tură sunt doar două asistente și două infirmiere la 40 de beneficiari, mulți dintre aceștia din urmă fiind imobilizați la pat.

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28.07.2026, 08:58

Negocierile continuă după întâlnirea de la Cotroceni

Federația SANITAS a fost invitată astăzi, 27 iulie 2026, la o întâlnire de lucru având ca subiecte greva generală și revendicările care au generat-o. Discuția a fost mediată de domnul Radu Burnete, consilier prezidențial, în prezența ministrului interimar al Muncii și a ministrului interimar al Sănătății.

 În cadrul acestei întâlniri am reiterat faptul că sistemul sanitar are nevoie astăzi de măsuri urgente pentru a putea avea grijă de pacienți așa cum merită cu adevărat. I-am prezentat domnului Radu Burnete revendicările grevei generale și motivele care ne-au împins la această decizie. Am menționat inclusiv faptul că guvernul interimar a ignorat orice formă de dialog social, iar Ministerul Muncii ne-a invitat la o discuție abia după ce Curtea de Apel a hotărât suspendarea demersurilor guvernamentale privind proiectul legii salarizării. 

Reprezentantul Administrației Prezidențiale a fost de acord că revendicările Sanitas sunt corecte, argumentate și necesare pentru ieșirea din criză a sistemului de sănătate,  însă decizia finală va aparține partidelor parlamentare.  Forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlamentul României, motiv pentru care Federația Sanitas se va concentra, în perioada următoare, pe dialogul cu partidele parlamentare.

Federația Sanitas a primit invitația ca în cursul zilei de mâine, 28 iulie, să discute la sediul Ministerului Sănătății acele revendicări care  pot fi soluționate de un minister care în această perioadă de interimat are responsabilitatea de a administra treburile publice curente din domeniul sănătății. 

Tinând cont de toate detaliile de mai sus, Biroul Executiv al Federației SANITAS, reunit în această seară după dialogul de la Cotroceni, a păstrat decizia începerii grevei generale în 28 iulie; de asemenea, a mandatat Biroul Operativ al federației să participe la discuțiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătății pe subiecte ce sunt de competența acestuia în perioada de interimat.

”Apreciem demersul Administrației Prezidențiale de a-și exercita rolul de mediator în rezolvarea problemelor sistemice cu care se confruntă sănătatea și asistența socială. Dialogul va continua cu partidele parlamentare. Până la o nouă decizie în forurile statutare ale federației, programul de grevă rămâne cel stabilit. De aceea, le transmit colegilor noștri că mâine, 28 iulie, începe greva generală în sistemul de sănătate. Știm că presiunile asupra lor vor fi multe, dar suntem hotărâți să spunem, într-o singură voce, că sistemul public de sănătate merită respectul cuvenit!”, a declarat Iulian Pope, Președintele Federației SANITAS din România.

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28.07.2026, 08:47

Ministerul Sănătății propune deblocarea a aproape 8.000 de posturi în sistemul sanitar

Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7.805,5 posturi în sistemul sanitar, dintre care 7.360 în spitale și 445,5 în Serviciile de Ambulanță Județene. În spitale sunt vizate 1.336 de posturi pentru medici, 2.923 pentru asistenți medicali și 2.823 pentru personal auxiliar. Ministerul transmite acum spre avizare memorandumul pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante.

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28.07.2026, 08:38

40 dintre angajații Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin s-au alăturat protestului

Aproximativ 40 dintre angajații Spitalului Județean de Urgență din Drobeta-Turnu Severin au ieșit, marți dimineață, în curtea unității medicale, alăturându-se grevei generale declanșate la nivel național de Federația SANITAS. Protestul se va desfășura în intervalul orar 08:00–08:30 și face parte din seria acțiunilor organizate în spitalele din întreaga țară. 

Potrivit reprezentanților sindicali, protestul este îndreptat împotriva prevederilor noii legi a salarizării, despre care angajații susțin că va conduce la diminuarea unor drepturi salariale și la menținerea inechităților din sistemul sanitar. Printre principalele revendicări se numără păstrarea sporurilor pentru turele de noapte, weekend și sărbători legale, eliminarea reducerilor salariale și negocierea unei noi legi a salarizării împreună cu organizațiile sindicale.

Sindicaliștii avertizează că modificările propuse ar putea determina plecarea unui număr și mai mare de cadre medicale din sistemul public, într-un context în care spitalele se confruntă deja cu un deficit important de personal. Ei susțin că reducerea veniturilor și lipsa unei politici coerente de salarizare riscă să afecteze calitatea actului medical și capacitatea spitalelor de a răspunde nevoilor pacienților.

Pe durata grevei generale, activitatea medicală esențială continuă conform prevederilor legale. Sunt asigurate serviciile de urgență și cel puțin o treime din activitatea normală a unităților sanitare, astfel încât pacienții aflați în situații critice să nu fie afectați. Unele consultații sau intervenții care nu reprezintă urgențe pot însă suferi amânări.

Protestul de la Drobeta-Turnu Severin face parte dintr-o amplă mișcare sindicală desfășurată în aproximativ 400 de unități sanitare din România. Liderii SANITAS afirmă că acțiunile vor continua până când Guvernul va accepta reluarea negocierilor privind legea salarizării și revendicările personalului din sănătate.

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28.07.2026, 07:48

SANITAS anunță presiuni asupra protestatarilor

SANITAS a anunţat, încă de luni, că au început presiunile asupra angajaţilor.

"Federaţia SANITAS a primit informaţii din spitale potrivit cărora conducerile unor instituţii solicită liste cu numele salariaţilor care şi-au exprimat acordul pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă ale acestora încă de astăzi, luni, 27 iulie. Considerăm că asemenea demersuri, făcute înainte de declanşarea efectivă a grevei, pot fi interpretate drept instrumente de presiune şi intimidare a angajaţilor care şi-au exercitat un drept recunoscut de lege", au transmis sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Aceştia susţin că semnarea pentru declanşarea grevei nu înseamnă că salariatul se află deja în grevă şi nu justifică suspendarea anticipată a contractului individual de muncă.

Potrivit SANITAS, Legea dialogului social nr. 367/2022 prevede că suspendarea contractului individual de muncă operează pe durata participării salariatului la grevă.

Mai mult, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 5 din 5 mai 2025, a stabilit că suspendarea contractului individual de muncă intervine ca efect al aderării la grevă "doar pe durata participării la aceasta".

"Cu alte cuvinte, un contract individual de muncă nu poate fi suspendat pentru participarea la o grevă care încă nu a început. Suspendarea poate interveni numai din momentul în care salariatul participă efectiv la grevă şi numai pentru perioada în care acesta se află efectiv în grevă. ÎCCJ arată, de altfel, că momentul relevant este cel al încetării lucrului, suspendarea producându-se pe durata grevei", precizează sindicaliştii.

Potrivit SANITAS, Legea nr. 367/2022 protejează expres salariaţii care participă la o grevă organizată cu respectarea legii: participarea la grevă sau organizarea acesteia nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu şi nu poate atrage sancţionarea salariaţilor.

"Le transmitem tuturor colegilor noştri din Sănătate: dreptul la grevă este un drept legal. Exercitarea lui nu poate fi transformată într-un motiv de ameninţare, presiune sau intimidare. Solicităm conducerilor unităţilor sanitare să respecte cu stricteţe legea şi să nu transforme procedurile administrative într-un instrument de descurajare a participării la grevă. Iar celor care cred că, în ajunul grevei generale, pot opri nemulţumirea oamenilor prin liste, ameninţări sau suspendări anticipate ale contractelor de muncă le spunem atât: Nu veţi opri greva prin intimidare!", declară Iulian Pope, preşedintele Federaţiei SANITAS din România.

Sindicaliştii avertizează că marţi începe greva generală în Sănătate şi că "nicio presiune politică, managerială sau de altă natură" nu îi poate opri.

Marţea trecută, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, la solicitarea Federaţiei SANITAS, procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, decizia putând fi atacată cu recurs.

Reprezentanţii SANITAS susţineau că proiectul "nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse şi dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie şi în procedura ordonanţei preşedinţiale, vădita aparenţă de nelegalitate".

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS) a reclamat ulterior că hotărârea Curţii de Apel Bucureşti referitoare la Legea salarizării a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului.

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28.07.2026, 07:43

Rogobete: Nu este doar despre salarii. Este despre viitorul României

Greva din sistemul de sănătate nu este doar despre salarii, este un strigăt pentru respect, a declarat luni social-democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii.

''Greva de mâine din sistemul de sănătate nu este doar despre salarii. Este despre viitorul României. Este despre demnitatea care le-a fost luată medicilor, asistenţilor medicali, infirmierilor, brancardierilor, farmaciştilor, psihologilor, biologilor, biochimiştilor, kinetoterapeuţilor şi tuturor celor care, în fiecare zi, aleg să rămână lângă pacienţi atunci când viaţa atârnă de un fir de aţă. În spitale nu lucrează cifre dintr-un tabel Excel. Lucrează oameni. Oameni care intră în gardă când alţii dorm, oameni care îşi văd copiii prea puţin pentru că salvează copiii altora, oameni care îşi consumă energia, sănătatea şi sufletul pentru ca fiecare pacient să mai primească o şansă. Munca lor nu poate fi redusă la un calcul contabil şi nici sacrificată în numele unor decizii politice lipsite de înţelegerea realităţii din spitale'', a scris Rogobete pe Facebook.

Greva este mai mult decât un protest, este un strigăt pentru respect, pentru responsabilitate şi pentru un sistem de sănătate care nu poate funcţiona fără oamenii care îl ţin în viaţă, a mai spus fostul ministru.

''Este un manifest al speranţei şi al empatiei. Este dovada că cei care cred în România sunt mai puternici decât cei care aleg să lovească exact în cei care îi salvează pe ceilalţi. Voi fi alături de colegii mei din sănătate, aşa cum am fost de fiecare dată. Nu doar prin declaraţii, ci prin fapte, prin amendamente, prin proiecte şi prin fiecare luptă dusă pentru ca sistemul medical să nu fie slăbit. Pentru că dacă distrugem sănătatea, nu pierd medicii. Nu pierd asistenţii. Pierd pacienţii. România nu poate fi ţinută captivă de orgoliile unui premier demis şi de o viziune care vede spitalele doar prin prisma unor procente şi a unui deficit bugetar. Sănătatea nu este o cheltuială. Este o investiţie în viaţă. Iar un stat care îşi pierde respectul pentru cei care salvează vieţi îşi pierde, încet, respectul pentru propriul viitor. Nu sunteţi singuri. Încrederea ne face bine. O să fie bine'', a transmis Alexandru Rogobete. 

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28.07.2026, 07:31

Grevă la Spitalul Sf. Pantelimon

La Spitalul Sf. Pantelimon, cadrele medicale şi-au început greva.

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28.07.2026, 07:30

Revendicările sindicaliştilor

"Acuzăm perpetuarea unor inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem, în continuare constatăm că vor exista pierderi salariale pentru unii colegi, în continuare valoarea socială a muncii angajaţilor din Sănătate este subestimată de cei care fac politicile salariale în această ţară", a declarat Iulian Pope, preşedintele SANITAS.

  • SANITAS consideră că sporurile sunt drepturi care compensează riscurile profesionale, nu privilegii care pot fi distribuite arbitrar
  • Federaţia SANITAS atrage atenţia că una dintre cele mai grave probleme ale proiectului o reprezintă modificarea regimului sporurilor: "Aşa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care ţin sistemul medical public în funcţiune".
  • În plus, proiectul conduce la situaţia în care peste 30% dintre angajaţii sistemului sanitar nu vor mai beneficia de niciun spor, deşi natura activităţii lor nu se modifică.
  • Compensarea riscului profesional este astfel transformată într-un mecanism generator de discriminare şi inechitate.
  • Personalul TESA şi salariaţii din asistenţa socială continuă să fie discriminaţi.
  • În loc să corecteze dezechilibrele existente, noua lege le accentuează.
  • Personalul administrativ din unităţile sanitare şi angajaţii din sistemul de asistenţă socială rămân în continuare subevaluaţi şi insuficient remuneraţi, deşi activitatea acestora este indispensabilă funcţionării spitalelor, serviciilor medicale şi centrelor sociale.

"Fără economişti, jurişti, specialişti IT, personal administrativ, tehnic sau de suport şi fără angajaţii din asistenţa socială, niciun serviciu public din aceste domenii nu poate funcţiona în condiţii normale", spun sindicaliştii.

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28.07.2026, 07:28

Peste 500 de spitale din țară iau parte la grevă

Peste 500 de unităţi medicale din ţară vor lua parte la greva generală, iar multe dintre acestea au anunţat că au dispus măsuri astfel încât pacienţii să fie cât mai puţin afectaţi.

"Au fost dispuse toate măsurile organizatorice necesare pentru gestionarea urgenţelor şi menţinerea siguranţei pacienţilor, astfel încât impactul grevei generale care începe marţi, organizată la nivel naţional de Federaţia SANITAS, asupra activităţii medicale să fie cât mai redus", au transmis reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti.

Aceştia anunţă că activitatea se va derula normal în zonele critice - UPU-SMURD, ATI, USTACC, Dializă şi Laboratorul de Angiografie, Oncologie, Neonatologie, Neurologie, Bloc Operator (urgenţe), Sterilizare şi Camere de Gardă.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a transmis că activitatea de urgenţă va fi asigurată, iar pacienţii din Ambulatoriu vor fi reprogramaţi cât de repede se va putea.

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28.07.2026, 07:26

SANITAS intră în grevă generală pe perioadă nelimitată

SANITAS declanşează, marţi, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care reprezentanţii federaţiei spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem. Negocierile, care au avut loc inclusiv la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajaţii din sistem să renunţe la protest. Sindicaliştii SANITAS au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituţii au solicitat liste cu numele salariaţilor care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Decişi să intre în grevă generală pe termen nelimitat, sindicaliştii anunţă că spitalele vor asigura doar asistenţa medicală şi serviciile esenţiale, astfel încât pacienţii ”să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”.

"Pe întreaga durată a grevei vom respecta obligaţiile legale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi a serviciilor esenţiale, astfel încât pacienţii să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie", dă asigurări SANITAS şi anunţă că va continua greva până când "Guvernul va înţelege să reia procesul de dialog şi să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi recunoaşterii reale a muncii depuse de toţi salariaţii din sănătate şi asistenţă socială".

Sindicaliştii cer Guvernului să opereze modificările necesare asupra proiectului legii salarizării, precizând că demersul lor nu reprezintă "o opţiune dorită, ci consecinţa directă a refuzului autorităţilor de a lua în considerare argumentele celor care reprezintă drepturile celor o sută de mii de salariaţi din sănătate şi asistenţă socială.

"Guvernul interimar trebuie să înceteze politica de sufocare a sistemului public de sănătate! Deblocaţi angajările! Necesarul de personal în sistemul public de sănătate este evaluat astăzi la peste 30.000 de posturi. Dintre acestea, «celebrul» Memorandum pierdut prin sertarele Ministerului Finanţelor propune deblocarea a 7.621. A fost nevoie de tragedia de la Spitalul «Marie Curie» ca să se aprobe 22 de posturi pentru acest spital. Aritmetica guvernului Bolojan este cinică: dacă păstrează acelaşi ritm, înseamnă că mai aşteaptă 346 de drame ca să ducă la bun sfârşit un demers şi aşa insuficient?", acuză sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, în spitale, "deficitul de personal nu este un număr într-un tabel": "Înseamnă ture tot mai greu de acoperit, suprasolicitare, epuizare şi mai puţin timp pentru fiecare pacient".

"Opriţi reducerea veniturilor! Nu poţi cere servicii publice de calitate de la oameni cărora le reduci veniturile, în timp ce le creşti volumul de muncă şi responsabilitatea", transmit sindicaliştii SANITAS.

Ei adaugă că această grevă nu este "un moft" şi nici "o demonstraţie de forţă", ci "răspunsul la o politică guvernamentală care pune sub asediu sistemul public de sănătate".

"Guvernul Bolojan a decis reducerea cu 14.000 a numărului de paturi din spitale până în 2028. (...). Apoi, a venit rândul veniturilor angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială. Guvernul Bolojan a scos din sertare un proiect de lege a salarizării bugetare care duce la scăderi de venit pentru mai bine de jumătate din categoriile de personal (...) Pe 28 iulie, nu facem grevă împotriva pacienţilor, şi nici împotriva spitalelor în care lucrăm. Facem grevă pentru ca aceste spitale să mai aibă oameni care să lucreze în ele. Facem grevă pentru apărarea sistemului public de sănătate. Facem grevă pentru că am ajuns la limită! ", mai spun sindicaliştii.

SANITAS a refuzat dialogul şi negocierea cu Ministerul Muncii, care a promovat proiectul de lege, dar a luat parte la consultările de la Palatul Cotroceni, unde, totuşi, nu s-a ajuns la un consens.

Sindicaliştii au anunţat că vor discuta cu partidele parlamentare, pentru că proiectul de lege va ajunge la votul din Parlament.

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sanitas greva
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