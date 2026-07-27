Într-o zonă slab populată din interiorul Spaniei, satul Arenillas testează o soluție directă împotriva depopulării. Cu doar aproximativ 45 de locuitori înregistrați, această mică localitate din provincia Soria oferă un pachet atractiv: o locuință fără chirie, un loc de muncă permanent și posibilitatea de a administra barul satului.

Un sat din Spania cu doar 45 de locuitori le ofera oamenilor casă gratuită şi loc de muncă dacă se mută aici - www.arenillas.es

Arenillas este situat în provincia Soria, în nordul Spaniei, în comunitatea autonomă Castilia și Leon. Zona face parte din ceea ce spaniolii numesc "Espana vaciada" (n.r. Spania golită), adică regiunile rurale care și-au pierdut populația în ultimele decenii, pe măsură ce oamenii s-au mutat în marile orașe.

Ca multe alte comune din Soria, Arenillas se confruntă cu îmbătrânirea populației și plecarea tinerilor. Autoritățile locale avertizează că, fără noi locuitori, satul riscă să nu mai poată susține serviciile de bază și viața comunității.

Consiliul local și Asociația Culturală Arenillas au decis că singura soluție este atragerea unor familii care să se stabilească permanent în localitate.

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Ce le oferă autorităţile noilor familii?

Planul de repopulare se bazează pe trei beneficii principale:

o casă complet renovată, fără plata chiriei;

un loc de muncă permanent ca muncitor în construcții;

posibilitatea de a administra barul și centrul social al satului.

Programul este destinat familiilor dispuse să locuiască în Arenillas pe tot parcursul anului și să se implice în viața comunității.

Locuința pusă la dispoziție este proprietatea primăriei, a fost renovată și este complet utilată.

Familia selectată nu va plăti chirie, însă va suporta cheltuielile curente, precum electricitatea, apa, încălzirea și celelalte costuri de întreținere.

Oferta include și un contract permanent pentru un muncitor în construcții. Persoana angajată se va ocupa de întreținerea și reabilitarea clădirilor și infrastructurii aflate în administrarea primăriei.

Familia care se mută în Arenillas poate prelua și administrarea barului social, locul unde se desfășoară mare parte din viața comunității. În satele spaniole mici, astfel de localuri sunt puncte importante de întâlnire pentru locuitori.

Cine poate aplica?

Inițiativa nu este deschisă oricui. Autoritățile caută în special:

familii, de preferat cu copii de vârstă școlară;

persoane dispuse să locuiască permanent în Arenillas;

candidați cu experiență în construcții sau domenii similare;

persoane pregătite pentru viața într-o comunitate rurală.

Din punct de vedere legal, pot aplica cei care au deja dreptul de a locui și de a munci în Spania, inclusiv cetățenii spanioli, cetățenii statelor UE și SEE sau cetățenii din afara Uniunii Europene care dețin permis de ședere și de muncă valabil.

Cum este viața în Arenillas?

Copiii merg la școala regională din Berlanga de Duero, aflată la aproximativ 20 de kilometri, iar transportul școlar este gratuit și asigurat de autoritățile regionale.

Satul beneficiază și de internet suficient de rapid pentru telemuncă, un avantaj pentru persoanele care lucrează de la distanță.

Serviciile medicale, supermarketurile și majoritatea magazinelor se găsesc în localitățile din apropiere, iar viața socială gravitează în jurul pieței centrale, al barului și al evenimentelor organizate, mai ales în sezonul estival.

Cum se depune candidatura?

Persoanele interesate trebuie să contacteze Primăria Arenillas prin telefon sau e-mail și să trimită o cerere care să includă:

componența familiei și situația actuală;

motivele pentru care doresc să se mute în Arenillas;

experiența profesională în construcții sau întreținerea clădirilor;

eventuală experiență în administrarea unui bar, cafenele sau centru comunitar.

Un fenomen tot mai răspândit în Spania

Arenillas nu este un caz izolat. Tot mai multe localități din regiunile rurale ale Spaniei încearcă să combată depopularea prin măsuri similare: locuințe gratuite sau subvenționate, sprijin pentru afaceri locale, locuri de muncă în administrația locală ori în agricultură și campanii dedicate familiilor și celor care lucrează de la distanță. Unele regiuni oferă inclusiv stimulente financiare tinerilor care cumpără locuințe în cele mai mici sate ale țării.