Accident urmat de incendiu între un utilaj și o cisternă cu benzină pe DN2A, la ieșire din Hârșova spre Constanța. La fața locului intervin pompierii cu patru autospeciale de stingere pentru lichidarea incendiului și gestionarea situației. Potrivit informațiilor din partea reprezentanților ISU Constanța, cisterna arde generalizat.

UPDATE: Incendiul a fost lichidat, iar șoferul autocisternei a fost transportat la spital.

Din primele informații, utilajul agricol a ieșit de pe un drum lăturalnic și a intrat direct în cisterna cu benzină, care a luat foc imediat. Intervenția este în desfășurare.

Traficul, oprit pe ambele sensuri

Articolul continuă după reclamă

Șoferul cisternei a fost transportat la UPU Constanța în stare conștientă.

Accidentul a avut loc în câmp deschis, la aproximativ un kilometru de locuințele oamenilor. În momentul de față nu se cunosc date referitoare la numărul de victime și la încărcătura autocisternei. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.

Ce spun pompierii

Pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe DN2A, la ieșirea din municipiul Hârșova către Constanța, în care sunt implicate o autocisternă încărcată cu benzină și un buldoexcavator.

În urma impactului a izbucnit un incendiu, cu degajări foarte mari de fum. Având în vedere natura încărcăturii transportate, forțele de intervenție au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri. Primele locuințe se află la aproximativ 3 kilometri de locul producerii evenimentului, astfel că, în acest moment, nu există un risc imediat pentru populație.

La locul intervenției acționează patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. Totodată, în sprijin se deplasează autospeciala cu roboți de la ISU București-Ilfov și alte două autospeciale de stingere de la ISU Ialomița.

Misiunea este în dinamică, iar echipajele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor produse de eveniment.