Milioane de oameni au văzut pe X o copie piratată a filmului Odiseea. ''Aşa cum a vrut Nolan''

Deși regizorul Christopher Nolan a spus în repetate rânduri că recomandă publicului să vadă "Odiseea" pe cel mai mare ecran posibil, aproape două milioane de persoane au urmărit, în acest weekend, o copie piratată a filmului, postată în format HD pe reţeaua X, fostă Twitter.

Un cont, între timp suspendat, a publicat sâmbătă, pe rețeaua X a lui Elon Musk, o versiune de înaltă calitate a filmului "Odiseea", care a strâns 2,1 milioane de vizualizări în două ore și jumătate, potrivit site-ului Variety. "Tot filmul Odiseea într-un tweet, așa cum și-a dorit Nolan", a glumit un utilizator.

Regizorul Christopher Nolan a filmat întreaga producție de trei ore, pe peliculă de 70 mm, un format de mari dimensiuni și de înaltă rezoluție, conceput pentru ecranele uriașe IMAX.

"Tot filmul Odiseea într-un videoclip încorporat pe Twitter. Nebunie", a scris o altă persoană tot pe X.

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"Cineva a publicat ilegal filmul Odiseea în format HD. Am crezut că este fals, dar este adevărat", a scris un alt utilizator.

The Hollywood Reporter a relatat că o versiune de calitate mai slabă a apărut duminică pe X și a fost eliminată două ore mai târziu, după ce strânsese aproape 50.000 de vizualizări.

"Am aflat despre publicarea neautorizată a filmului și am inițiat imediat procedurile pentru eliminarea acestuia. Tratăm cu seriozitate încălcarea drepturilor de autor și vom recurge la toate măsurile adecvate pentru a ne proteja conținutul și drepturile de proprietate intelectuală", a transmis Universal Pictures, studioul de distribuţie.

Fenomen de box-office

Este puțin probabil ca apariția copiei piratate să afecteze semnificativ încasările filmului. În 10 zile de la lansare, producția, o adaptare a poemului lui Homer, cu Matt Damon şi Anne Hathaway în rolurile Ulise şi Penelopa, dar şi cu Zendaya, în rolul zeiţei Atena, a obținut încasări totale de 640 de milioane de dolari, dintre care 286,4 milioane în America de Nord și 353,3 milioane pe piețele internaționale, la un buget estimat la 250 de milioane de dolari.

"Odiseea" a readus în prim-plan tehnologia IMAX

"Odiseea" a readus în prim-plan tehnologia IMAX, dar a stârnit şi critici, fiind acuzat că promovează o formă de elitism prin alegerea acestui format. Nolan a devenit primul cineast care a filmat un întreg film cu o camera concepută special pentru peliculă proiectată în IMAX 70mm.

Pentru a vedea rezultatul, un film de aproape trei ore într-un format mai înalt decât un cadru clasic şi care redă mai multe detalii, spectatorii au luat cu asalt cinematografele IMAX.

Franța are aproximativ 36 de săli IMAX. Totuși, pentru "Odiseea", diferența importantă este formatul: Doar Pathe Odysseum din Montpellier proiectează filmul în IMAX 70 mm, formatul original pentru care a fost realizat. Celelalte cinematografe îl pot difuza în IMAX Laser sau IMAX digital.

La Pathe Odysseum, cu trei-patru proiecţii pe zi, locurile sunt deja ocupate până pe 12 august. Pentru spectatorii care doresc să vadă filmul, costul biletelor poate fi şi el un obstacol: 29,20 euro biletul, în comparaţie cu 17,20 euro pentru formatul clasic, proiectat în acelaşi cinematograf.

În Franța, ''IMAX a generat peste 2,4 milioane de dolari pe parcusul primului weekend de difuzare, ceea ce reprezintă circa 21% din încasările filmului în acest weekend'', a transmis compania pentru AFP.

''Aşa cum a vrut Nolan''

Nu este o problemă doar în Franţa. La nivel global, doar 41 de cinematografe pot proiecta cu adevărat cel mai recent opus al lui Nolan pe peliculă de 70 mm. Anticipând cererea, compania a echipat în ultimele luni 11 noi săli cu acest format specific, printre care şi pe cea din Montpellier. Acestea pot proiecta rola de film care, derulată, măsoară 18 kilometri lungime şi cântăreşte 270 de kilograme.

Mai mult de jumătate din sălile IMAX 70 mm se află în Statele Unite, iar o ţară precum India, cu 1,5 miliarde de locuitori, nu are nici măcar una. ''Crearea unui film într-un format pe care majoritatea oamenilor nu va putea niciodată să-l experimenteze aşa cum s-a dorit nu este maniera în care trebuie să lucreze un autor de cinema mondial'', a scris jurnalistul Harsh Tiwari într-un articol publicat de siteul indian The Print.

Pentru marea majoritate a spectatorilor care vor să vadă "Odiseea" într-un cinematograf care nu este echipat cu această tehnologie, filmul este proiectat într-o versiune adaptată, cu un cadru mai strâns. ''Nu e corect. Doar câteva persoane vor putea descoperi adevărata versiune a lui Nolan'', a criticat un utilizator pe reţeaua X.

Pe TikTok şi Instagram, câţiva internauţi au ironizat aşa-zisul snobism al lui Nolan în ceea ce priveşte formatul, filmându-se în timp ce priveau filmul pe un ecran mic, precum cel de la ceas sau afişajul unui frigider, glumind că este ''aşa cum a vrut Nolan''.

Ce este IMAX

Termenul IMAX înseamnă "maximum image". Compania IMAX, care are sediul în Canada, produce camere de filmat, ecrane de format mare şi sisteme sonore de înaltă calitate, destinate să le ofere spectatorilor ''experienţa cinematografică cea mai imersivă''.

Christopher Nolan, cunoscut graţie unor pelicule precum ''Oppenheimer'', ''Dunkirk'', ''Interstellar'' sau ''The Dark Knight'', utilizează de aproape 20 de ani camere IMAX pentru anumite scene din filmele sale

Pentru filmarea "Odiseei", compania a dezvoltat o cameră denumită Keighley Film Camera. Acest mastodont de 200 de kilograme este dotat cu izolare fonică şi cu o carcasă menită să o facă cât mai silenţioasă, ceea ce face ca utilizarea ei să fie dificilă din punct de vedere tehnic.

''A fost un film dificil. Trebuie să fie dificil: este Odiseea, trebuie să fie greu şi e foarte bine că e aşa'', a declarat Christopher Nolan

IMAX, listată la bursă în New York, a precizat pentru AFP că reacţiile spectatorilor au fost ''extraordinare'' şi că aceştia au dat dovadă de un ''interes imens'' pentru acest procedeu.

Cum se poate vedea în România

În țara noastră nu există un cinematograf echipat pentru proiecții pe peliculă IMAX 70 mm. "Odiseea" poate fi însă proiectată în format IMAX digital în rețeaua Cinema City, doar la sala din mall AFI Cotroceni, sau în format IMAX Laser, doar la Timișoara Shopping City.