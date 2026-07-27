Reacţia lui Putin la vestea că UE ar putea să vândă petrolul rusesc confiscat de pe "navele fantomă"

Preşedintele Rusiei Vladimir Putin a reacționat luni la informațiile potrivit cărora statele UE intenționează să vândă petrolul rusesc de pe navele din "flota-fantomă" confiscate, spunând că aceste acțiuni ar trebui tratate "ca acte de piraterie".

Vladimir Putin îi oferă un autograf lui Igor Șved, comandantul unui submarin rusesc, 26 iulie 2026 - Profimedia

Vladimir Putin le-a spus deputaților Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, reuniți luni la Kremlin, că Rusia trebuie să răspundă "cu atenție, în cadrul dreptului maritim internațional, dar ferm", adăugând că astfel de acțiuni trebuie combătute "așa cum trebuie combătute pirateria și pirații". De asemenea, Putin a cerut adoptarea unor măsuri eficiente pentru protejarea flotei comerciale a Rusiei.

UE pregătește vânzarea petrolului rusesc confiscat

Potrivit Euractiv, Uniunea Europeană le va permite statelor membre să vândă petrolul rusesc confiscat de pe navele care încearcă să evite sancțiunile blocului comunitar. Oficialii Comisiei Europene au confirmat joi, la scurt timp după ce diplomații UE au ajuns la un acord, că un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei va include o prevedere care le permite statelor membre să vândă țițeiul și alte mărfuri confiscate de pe așa-numita "flotă-fantomă" a Rusiei. Moscova folosește aceste petroliere pentru a ocoli plafonul de preț impus petrolului rusesc de țările G7.

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"Prevederea foarte importantă. Ea le-ar permite statelor membre să confiște mărfurile transportate de această flotă-fantomă după ce navele au fost abordate în cadrul unei operațiuni navale", a declarat un oficial european.

Astfel de confiscări au loc din ce în ce mai frecvent, a adăugat oficialul, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii la Bruxelles. "Problema era ce facem cu încărcătura și cu mărfurile. Sunt foarte valoroase, după cum vă puteți imagina", a mai spus acesta.

Deși petrolul este cel mai profitabil produs de export al Rusiei, și cerealele ar putea fi scoase la vânzare în cazul în care sunt confiscate.

Măsura vine în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să limiteze exporturile energetice ale Rusiei, pentru a reduce capacitatea Kremlinului de a finanța războiul din Ucraina.

Belgia a confiscat în luna martie, în Marea Nordului, o navă despre care se presupune că făcea parte din flota-fantomă a Rusiei. Petrolierul avea o capacitate de transport de aproximativ 330.000 de barili de petrol, cu o valoare de până la 26 de milioane de dolari, echivalentul a 23 de milioane de euro, la prețul actual al pieței.

Luna trecută, Franța a reţinut o altă navă suspectată că ocolea sancțiunile, la scurt timp după ce aceasta încărcase marfă în portul Murmansk, din Rusia. Nava avea o capacitate estimată la 600.000 de barili, în valoare de aproximativ 48 de milioane de dolari, adică 42 de milioane de euro.

Moscova denunță "acte de piraterie"

Moscova a condamnat confiscările, pe care le-a calificat drept "piraterie", și a amenințat că va riposta folosind "toate mijloacele necesare" aflate la dispoziția sa.

Pachetul de sancțiuni agreat joi, al 21-lea impus de UE de la invadarea Ucraina, în 2022, include și înghețarea pentru 12 luni a plafonului de preț aplicat petrolului rusesc.

Acest mecanism le interzice companiilor din UE să le ofere servicii, precum asigurările, petrolierelor rusești care vând petrol la un preț mai mare decât plafonul stabilit.

Plafonul este fixat la 44 de dolari pe baril, dar ar fi crescut la 58 de dolari pe baril în lipsa unui acord.

UE estimează că plafonul de preț va provoca Rusiei pierderi de 3,5 miliarde de dolari din veniturile obținute din petrol în următorul an. Calculul pornește de la ipoteza că petrolul Urals, principalul tip de ţiţei exportat de Rusia, va fi vândut cu 60 de dolari pe baril.

Petrolul Urals se tranzacționa la aproximativ 50 de dolari pe baril la începutul lunii iulie, însă prețul a urcat între timp la 80 de dolari pe baril, după reluarea războiuluu din Iran.