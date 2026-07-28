Situația incendiilor din Europa se agravează de la o zi la alta. Iar ce urmează ar putea transforma flăcările într-un pericol și mai mare. Continentul se pregătește pentru al patrulea val de caniculă extremă din această vară. În unele regiuni, temperaturile ar putea depăși 45 de grade, iar căldura sufocantă riscă să alimenteze incendii și mai violente. Ministerul Afacerilor Externe a emis deja o avertizare de călătorie pentru Spania, unde pompierii poartă o luptă aproape imposibilă cu flăcările și cu vântul care schimbă direcția incendiilor de la un minut la altul. O echipă Observator a ajuns în apropiere de Valencia, în regiuni unde mii de oameni au fost evacuaţi din calea flăcărilor.

Peisaj apocaliptic din Castellón, regiunea din Spania în care trăiesc zeci de mii de români.

Focul continuă să se extindă, iar evacuările continuă: aproximativ 19.000 de oameni şi-au părăsit casele şi nu ştiu când se vor întoarce.

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Dezastrul se vede din aer ca un peisaj apocaliptic. 153.000 de hectare au ars în acest an în Spania - de șase ori mai mult decât în prima jumătate a anului trecut.

Guvernul spaniol va declara spaţiile incendiate drept „zonă calamitată" pentru a primi ajutor mai repede.

"Ne aşteaptă ore dificile, o perioadă complexă. Temperaturile vor creşte. Meteorologii vor anunţa un nou val de căldură, în orele următoare.", explică Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

Peste 400 de pompieri și 30 de aeronave luptă pentru a opri şi incendiul care amenință Parcul Natural Serra d'Espadà, arie protejată în Valencia.

"Uitaţi-vă cum e arsă valea, uitaţi-vă la case, la oameni. E multă furie și neputință. E ceva inuman, ne-au abandonat. Trei zile...trei zile în munți și nu au venit.", spune un cetăţean.

Stare de alertă este şi în Hexagon, cu cele mai puternice incendii din istoria ţării.

"Ne confruntăm cu evenimente pe care nu le-am mai trăit până acum. Am făcut progrese, iar incendiul din regiunea Landes a fost ținut sub control și stins. Situația, însă, rămâne foarte dificilă în Gironde.", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Flăcările au transformat în cenuşă un mic sat din regiunea Gironde.

Este cel mai mare incendiu din ultimele opt decenii şi a mistuit deja 40.000 de hectare de vegetaţie, de patru ori suprafaţa Parisului. 220.000 de oameni au fost evacuaţi.

În departamentul Var intervin 40 de pompieri români.

Incendiile de vegetație de mare intensitate își pot genera propriile sisteme meteorologice. Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene sunt norii de foc. Ei apar atunci când cantităţile uriaşe de energie şi căldură, care se ridică o dată cu o coloana de fum, întâlnesc un front de aer rece, iar umezeala se condensează și formează un nor. Astfel de nori pot genera vânturi care fac ca incendiile de la sol să se răspândească și mai rapid și, uneori, își produc propriile fulgere, care la rândul lor pot declanșa alte incendii.

Premierul Sébastien Lecornu spune că 9 din 10 incendii sunt provocate de oameniDe la începutul lunii, polițiștii au arestat 162 de persoane bănuite că au legătură cu incendiile istorice.