Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren

Sfârşit tragic pentru o tânără de 22 de ani. Femeia a fost dată dispărută vineri, 24 iulie, şi a fost găsită decedată astăzi, 27 iulie.

Vinerea trecută, autorităţile emiteau un mesaj Ro-Alert prin care semnalau disparaţia unei tinere în vârstă de 22 de ani, oferind semnalmentele acesteia şi date despre îmbrăcămintea purtată în ultimul moment în care a fost văzută.

Poliţia suspectează că ar fi vorba despre o sinucidere

Astăzi, trupul unei tinere a fost găsit pe linia de calea ferată. Iniţial, nu a putut fi recunoscută şi identificată, dar pe baza cercetărilor ulterioare s-a stabilit că este vorba despre aceeaşi persoană.

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Potrivit primelor informaţii, tânăra era în depresie şi chiar urma un tratament pentru această afecţiune. De asemenea, mergea la terapie. Ultima persoană care a văzut-o în viaţă a fost tatăl ei care a dus-o la un cabinet medical pentru a-şi face testele în vederea obţinerii permisului auto.

Tânăra nu s-a mai întors acasă şi ulterior a fost dată dispărută. Poliţia suspectează acum că ar fi vorba despre o sinucidere.