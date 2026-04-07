Anchetă cu multe semne de întrebare după moartea unei tinere asistente medicale din Târgu Jiu. Femeia s-a sinucis, lăsând în urmă o fiică de şapte ani. Apropiații spun că tânăra era măcinată de gândul că ar fi putut să îşi piardă copilul, după un proces complicat de custodie. Anul trecut, asistenta a depus o plângere pentru viol, pe care a retras-o ulterior. Reclamase că trei bărbaţi şi-au bătut joc de ea, după ce au drogat-o. Toată drama o ascundea în spatele unui zâmbet perfect.

Andreea, tânăra asistentă medicală de 31 de ani, a fost găsită moartă chiar de tatăl ei, după ce nu mai răspundea la telefon. Partenerul său, un medic cardiolog, este devastat.

"Ultima dată am vorbit cu ea duminică, la şapte. Am mesaje în care se resemna. Eu am iubit-o pe fata asta. Durerea pe care ea a creat-o că şi-a luat zilele, nu s-a gândit niciodată că are un copil şi părinţi", povesteşte partenerul tinerei.

Andreea lucra în secția de terapie intensivă a spitalului de urgenţe din Târgu Jiu. În timpul liber, era make up artist într-un salon de înfrumusețare.

Articolul continuă după reclamă

"Şi noi ieri am aflat această tragedie, ne-a zguduit pe toţi, mai ales că şi mama ei lucrează în această primăria Jupăneşti. Şi tatăl este consilier local în primărie. Cu tatăl nu am putut să vprbesc pentru că nu putea să vorbească în această situaţie", spune Gârniceanu Ion, primar.

"Era o fată extrem de ok, era profesionistă. Nu am auzit niciodată lucruri rele despre ea", spune Mihaela Ţicleanu, purtător de cuvânt Spitalul de Urgență.

Era divorțată și avea o fetiță de șapte ani, pentru care a luptat să obțină custodia. Reuşise, dar trăia constant cu teama că ar putea să o piardă.

"Era evident că avea foarte multe lucruri pe spatele ei, majoritatea lucrurilor nu le verbaliza ca să găsim o rezolvare. Poate nu am fost suficient alături de ea, poate nu am reuşit să o înţeleg cu adevărat. A ţinut mult în ea. Am înteles că a avut şi nişte datorii. Datorii minuscule, care s-ar fi putut rezolva, dar atât timp cât nu verbaliza. Voia să pară că face faţă. A măcinat-o şi procesul cu copilul, pentru că o ameninţa foarte mult că îi ia copilul", povesteşte partenerul tinerei.

"Dacă în momentul în care a ieşit din casă şi a pus masca socială în care trebuie să muncim, să zâmbim, nu avem de unde să ştim şi nu are rost să ne învinovăţim", spune Laura Bîrdeanu, psiholog.

Tânăra îşi ascundea toată drama

În urmă cu trei ani, Andreea era prinsă băută la volan. Iar anul trecut, în noiembrie, tânăra depunea o plângere pentru viol. Reclama că trei bărbaţi şi-au bătut joc de ea, după o seară în club.

Actualul parterner spune că din momentul în care Andreea a ieşit din acest club şi până a doua zi, n-a mai avut nicio veste despre ea. Tânăra i-a povestit că s-a trezit într-un apartament străin şi nu îşi mai amintea absolut nimic. Nici cum a ajuns, nici cine o însoţea.

Potrivit datelor din anchetă, Andreea îl acuza chiar pe partenerul ei că are mai multe înregistrări din momentul violului. Tânăra şi-a retras plângerea ulterior.

"A pus mâna pe filmări, în care nu se vede mare lucru. Doar că ea plecat din club cu un băiat. Din ce spune el, vezi, Doamne, că a scos-o afară ca să vomite. Ea avea un dosar pe rol pe custodia copilului şi i-a fost frică să nu devină public şi să nu afecteze dosarul cu fostul şot. Asta nu pot să zic că a ameninţat-o, că eu nu ştiu aşa ceva. Sau poate a ameninţat-o şi nu ştiu eu", povesteşte partenerul tinerei.

Fostul soţ s-a limitat la un comunicat în care face apel la decenţă. Autoritățile au deschis acum un dosar penal pentru a clarifica tragedia.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰