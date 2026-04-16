Primul primar al Iaşului de după Revoluție a fost condamnat definitiv la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală asupra unor minore. Fotograf de profesie, fostul edil, îşi amenajase un studio de fotografie în apartamentul său, iar anchetatorii spun că ororile s-ar fi petrecut chiar acolo.

Totul a ieșit la iveală în anul 2022, după ce au fost depuse primele plângeri. Ar fi existat cel puțin patru victime. Bărbatul se dădea drept fotograf și le invita pe tinere să îi fie modele, în locuința sa, unde avea amenajat un studio foto. Acolo însă se apropia de ele, iar abuzurile sexuale începeau. În cazul uneia dintre victime a fost vorba chiar despre viol.

În cele din urmă, individul a fost reținut și arestat preventiv, însă, după o perioadă, în timpul procesului, a fost plasat sub control judiciar.

Vara trecută, Judecătoria Iași a stabilit o pedeapsă de 11 ani de închisoare pentru viol, 9 ani pentru abuz sexual în formă continuată și alți 8 ani pentru abuz sexual. Pedepsele au fost contopite, rezultând o condamnare de 19 ani și 4 luni de închisoare.

În cele din urmă, Curtea de Apel Iași a decis ca sentința să rămână definitivă. În plus, Ionel Onofraș trebuie să plătească daune morale în valoare de 70.000 de euro.

Bărbatul a fost căutat de polițiști pentru a fi dus la penitenciar, însă nu a fost găsit, motiv pentru care este, în prezent, dat în urmărire națională. Nu se știe unde s-ar ascunde sau dacă mai este în țară.

Mai mult, Ionel Onofraș este cunoscut în municipiul Iași, fiind primul primar al orașului după Revoluție, pentru o perioadă de trei luni, ca interimar, între decembrie 1989 și februarie 1990.

