Profesor de 67 de ani din Cernavodă, arestat preventiv pentru că ar fi violat o elevă de 16 ani

Un profesor de 67 de ani din Cernavodă, acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă în vârstă de 16 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a anunţat că face verificări în acest caz.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că bărbatul de 67 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru viol asupra unui minor, transmite News.ro.

De asemenea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a transmis că a fost informat despre această situaţie de DGASPC.

"DGASPC a transmis Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa o adresă prin care, în urma unei sesizări anonime, ni s-a adus la cunoştinţă că o minoră cu vârsta de 16 ani are o relaţie cu un cadru didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 2 Cernavodă, structură a Liceului Teoretic Anghel Saligny Cernavodă. În acest context, am transmis Poliţiei o adresă (spre informare) şi am solicitat liceului, cu celeritate, o notă de relaţii pentru a ne pune la dispoziţie informaţiile pe care le deţine în acest moment", au anunţat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa.

Ei au precizat că poliţiştii a cerut IŞJ suspendarea anchetei interne pentru că a nu pune în pericol investigaţia penală.

"În data de 21 aprilie 2026, instituţia de învăţământ şi Poliţia ne-a solicitat să suspendăm orice anchetă internă cu scopul de a nu pune în pericol ancheta penală aflată în derulare. La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa s-a constituit o comisie de verificare, formată din inspectorii şcolari de sector şi un consilier din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, pentru a verifica, procedural, situaţia semnalată", au mai afirmat reprezentanţii IŞJ Constanţa.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, miercuri, că un bărbat de 67 de ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor.

"Cercetările au fost demarate în urma sesizării din oficiu a poliţiştilor, iar din datele administrate în cauză a reieşit faptul că, în perioada 2024 – martie 2026, bărbatul, profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, de 16 ani, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta în repetate rânduri", au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, pentru luarea unei măsuri preventive.

Conform unor surse judiciare, faptele au început atunci când fata avea 14 ani şi era eleva profesorului la în ciclul gimnazial, dar au continuat şi după ce ea a intrat la liceu.

Bărbatul este profesor de istorie şi geografie la Cernavodă.

