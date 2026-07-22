Germania aprobă un proiect nuclear controversat: Rusia va produce combustibil nuclear în nord-vestul țării

Ministerul mediului din landul german Saxonia Inferioară a autorizat miercuri filiala companiei franceze Framatome, ANF, să producă combustibil nuclear în nord-vestul Germaniei. Acest lucru se va întâmpla în colaborare cu grupul de stat rus Rosatom, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Agenţia menţionează că proiectul este controversat din cauza implicării Rusiei, însă ministerul federal al mediului a comunicat că "deciziile referitoare la cererile de autorizare sunt luate cu respectarea strictă a legii".

Instituţia de la Berlin a adăugat că "dacă sunt întrunite toate condiţiile necesare, iar riscurile identificate pot fi controlate suficient cu ajutorul unor măsuri adaptate şi cu instrucţiunile impuse de autorităţi, acestea sunt obligate să elibereze autorizaţia".

Combustibilul va fi produs într-o uzină din Lingen, în apropierea frontierei cu Olanda.

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Temerile referitoare la securitatea naţională sunt legate de participarea unor experţi ruşi şi de livrarea unor echipamente din Rusia.

Autorizaţia ar putea fi reexaminată dacă vor fi identificate riscuri în privinţa securităţii naţionale

Ministerul federal al mediului a subliniat într-un comunicat că dacă vor fi identificate noi riscuri, în special în privinţa securităţii naţionale, autorizaţia poate fi reexaminată. Rezervele exprimate de mai multe ori ţin de faptul că Rusia duce un război de agresiune în Europa, contrar dreptului internaţional, şi "consideră că Uniunea Europeană şi în special Germania îi sunt adversare". Legal însă, proiectul nu ar putea fi blocat decât dacă sectorul nuclear rusesc ar fi vizat de sancţiuni la scara UE, a apreciat ministerul.

ANF (Advanced Nuclear Fuels) a cerut autorizaţia pentru producţia de la Lingen în martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a declanşat invazia în Ucraina. Combustibilul în cauză este de tip rusesc, compatibil cu reactoarele nucleare din Europa Centrală şi de Est - modele sovietice sau ruseşti.

Sancţiunile UE împotriva Rusiei au vizat până acum în special domeniul petrolului şi gazelor, însă europenii au continuat să coopereze cu Moscova în sectorul nuclear civil, în absenţa unor alternative. Mai multe state din fostul bloc sovietic şi Finlanda au centrale nucleare proiectate în timpul existenţei Uniunii Sovietice şi au nevoie în continuare de combustibil pentru acestea.

Mai mult, datorită propriilor sale rezerve şi participării la extracţia în foste republici sovietice, cum ar fi Kazahstanul, Rusia controlează o parte importantă din piaţa mondială a uraniului.

Şi în Franţa, Framatom - filială a concernului EDF - are relaţii cu Rosatom şi implicit cu Rusia.