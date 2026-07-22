Vremea de mâine 23 iulie. Ploi torenţiale şi rafale puternice în mai multe zone din ţară. Temperaturile cresc

România rămâne sub influenţa unei vremi instabile. În noaptea de marţi spre miercuri, sud-estul ţării va fi lovit de ploi torenţiale, vijelii şi descărcări electrice, cu cele mai mari cantităţi de apă aşteptate în judeţul Tulcea. Miercuri, temperaturile vor creşte uşor, însă instabilitatea atmosferică se va menţine în mai multe regiuni, mai ales în zonele montane şi în sudul şi nordul ţării.

Vremea la noapte

La noapte, în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei, estul Transilvaniei, precum și local în Carpații Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale (importante și abundente în sud-est și însemnate în rest), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (rafale în general de 60...80 km/h, cu vitezele cele mai mari în nordul Dobrogei), iar pe arii restrânse și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Cantitățile de apă, în intervale scurte de timp și prin acumulare, vor fi de la 90...110 l/mp în județul Tulcea, 40...70 l/mp în județele Galați, Brăila, Constanța și estul județelor Ialomița și Călărași și până la 25...35 l/mp în estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali.

În celelalte zone, cerul va fi variabil și doar pe alocuri în Transilvania, Oltenia, vestul Munteniei și al Moldovei vor fi ploi de scurtă durată în general slabe cantitativ (în medie 2...8 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 9 grade în Maramureș, nordul Moldovei și al Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Pe suprafețe mici se va forma ceață.