Vremea de mâine 23 iulie. Ploi torenţiale şi rafale puternice în mai multe zone din ţară. Temperaturile cresc
România rămâne sub influenţa unei vremi instabile. În noaptea de marţi spre miercuri, sud-estul ţării va fi lovit de ploi torenţiale, vijelii şi descărcări electrice, cu cele mai mari cantităţi de apă aşteptate în judeţul Tulcea. Miercuri, temperaturile vor creşte uşor, însă instabilitatea atmosferică se va menţine în mai multe regiuni, mai ales în zonele montane şi în sudul şi nordul ţării.
Vremea la noapte
La noapte, în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei, estul Transilvaniei, precum și local în Carpații Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale (importante și abundente în sud-est și însemnate în rest), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (rafale în general de 60...80 km/h, cu vitezele cele mai mari în nordul Dobrogei), iar pe arii restrânse și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Cantitățile de apă, în intervale scurte de timp și prin acumulare, vor fi de la 90...110 l/mp în județul Tulcea, 40...70 l/mp în județele Galați, Brăila, Constanța și estul județelor Ialomița și Călărași și până la 25...35 l/mp în estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali.
În celelalte zone, cerul va fi variabil și doar pe alocuri în Transilvania, Oltenia, vestul Munteniei și al Moldovei vor fi ploi de scurtă durată în general slabe cantitativ (în medie 2...8 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 9 grade în Maramureș, nordul Moldovei și al Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Pe suprafețe mici se va forma ceață.
Vremea de mâine 23 iulie în ţară
Valorile termice, mai ales cele diurne, vor fi în creștere față de intervalul anterior, cu precădere în sudul, centrul și estul țării, dar se vor menține în general sub cele specifice perioadei. În prima parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată în județul Tulcea și se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70...90 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, dar mai ales după-amiază și seara gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat în zona montană și submontană, precum și în sudul și nordul țării, unde local vor fi averse (în medie 5...15 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale în general de 45...50 km/h) și izolat grindină.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana, iar cele minime între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. Pe arii restrânse vor fi condiții de ceață.
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Vremea de mâine 23 iulie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Temperatura maximă, în creștere față de ziua precedentă, va fi de 24...25 de grade.Cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei când vor fi averse slabe (în general 5...10 l/mp) și posibil descărcări electrice, iar noaptea va deveni variabil. Vântul va sufla și moderat. Minima termică va fi de 14...15 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 12 grade.
La Cluj, vremea va fi uşor mai caldă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 23 de grade Celsius. Ploile vor continua, însă vor fi mai slabe decât cele înregistrate marţi.
Vremea de mâine 23 iulie la munte
Cerul va fi variabil, dar mai ales după-amiază și seara gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat și local vor fi averse (în medie 5...15 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale în general de 45...50 km/h) și izolat grindină. Valorile termice, mai ales cele diurne, vor fi în creștere față de intervalul anterior, în cea mai mare parte a zonei montane, dar se vor menține în general sub cele specifice perioadei.
Vremea de mâine 23 iulie la mare
Vremea va fi răcoroasă, cu cer temporar noros și pe arii restrânse, ziua, trecător vor mai fi averse și descărcări electrice, slabe cantitativ. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare în prima parte a zilei, cu rafale de 40 - 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, iar cele minime se vor încadra între 15 și 19 grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 23 de grade.