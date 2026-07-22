SUA au încasat aproximativ 13 miliarde de dolari din vânzarea petrolului Venezuelei. Unde sunt banii?

Statele Unite au încasat peste 13 miliarde de dolari din vânzarea petrolului venezuelean, după ce au început să controleze exporturile țării. Jurnaliștii de la Financial Times, care au calculat sumele, se întreabă unde sunt banii. Washingtonul a oferit explicații contradictorii, iar autoritățile de la Caracas au raportat public un singur transfer, de 300 de milioane de dolari.

Administrația Trump a încasat în acest an peste 13 miliarde de dolari din vânzările de petrol venezuelean, potrivit calculelor Financial Times. Nu este clar însă ce s-a întâmplat cu acești bani. Estimarea nu include şi încasările din exporturile miniere, colectate parţial tot de administrația americană, potrivit oficialilor SUA.

Misterul celor 13 miliarde de dolari din petrolul Venezuelei

Guvernul venezuelean a creat un site pentru monitorizarea veniturilor obținute din vânzările de petrol gestionate de SUA, însă acesta conține o singură înregistrare: un transfer de 300 de milioane de dolari efectuat în martie.

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Americanii au început să controleze exporturile de petrol ale Venezuelei după capturarea președintelui Nicolas Maduro, în ianuarie, și instalarea vicepreședintei Delcy Rodriguez la conducerea țării. Tot atunci au suspendat o parte dintre sancțiunile impuse venezuelenilor.

Veniturile din petrol reprezintă aproximativ un sfert din PIB-ul Venezuelei, iar relaxarea sancțiunilor ar fi trebuit să ofere un impuls major economiei, aflată în criză profundă.

Totuși, la șase luni după ce SUA au preluat controlul banilor, economiștii spun că nu se văd semnele unei redresări în Venezuela. Ar putea fi un indiciu că Washingtonul nu a trimis înapoi la Caracas toate veniturile obținute din vânzarea petrolului, arată jurnaliştii britanici de la FT.

Explicații contradictorii de la Washington

Administrația americană a oferit explicații diferite despre modul în care gestionează banii. Un ordin executiv precizează că rolul SUA este acela de "custodie", în timp ce președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite "câștigă foarte mulți bani" din petrolul venezuelean.

Parlamentarii americani din ambele partide au început să facă presiuni asupra Casei Albe să explice unde au ajuns banii și ce măsuri au fost luate pentru ca fondurile să nu ajungă în mâinile unor corupţi.

"Invazia lui Trump în Venezuela a fost, de la început, despre petrol, putere și corupție. Miliarde de dolari provenite din veniturile petroliere venezuelene sunt controlate de administrația Trump fără transparență sau garanții", a declarat Joaquin Castro, un important congresman democrat. El a adăugat că legislativul este "ținut în întuneric".

În cadrul unei audieri desfășurate marți în Congres, Maria Elvira Salazar, congresman republican din Florida, a cerut publicarea documentelor privind aceste fonduri, invocând "importanța transparenței în privința destinației banilor".

Soarta banilor din petrolul Venezuelei a devenit și mai importantă după cele două cutremure devastatoare de pe 24 iunie. ONU estimează că doar pagubele produse clădirilor și infrastructurii se ridică la 37 de miliarde de dolari.

Benjamin Gedan, fost oficial de rang înalt al Casei Albe pentru America Latină în administrația Obama, a declarat că democrații ar putea lansa o anchetă legată de soarta banilor dacă vor obţine controlul asupra uneia sau ambelor camere ale Congresului la alegerile din noiembrie.

La scurt timp după operațiunea din ianuarie, președintele Trump a declarat că veniturile "vor fi controlate de mine". Ordinul executiv inițial, semnat în ianuarie, preciza că banii vor rămâne proprietatea guvernului venezuelean, dar vor fi păstrați în conturi ale guvernului SUA.

Departamentul american al Energiei a transmis pe de altă parte că fondurile "vor fi distribuite în beneficiul poporului american și al poporului venezuelean".

În iunie, Trump s-a lăudat că SUA și-au recuperat de "28 de ori" costul operațiunii militare din Venezuela prin veniturile din petrol și a adăugat că Statele Unite "câștigă foarte mulți bani". "48 de minute pentru a câștiga acel război. Am scos milioane de barili de petrol", a spus Trump atunci.

În aprilie, Michael Kozak, înalt oficial al Departamentului de Stat, a declarat că aproximativ 3 miliarde de dolari din aceste fonduri au fost trimise în Venezuela și că firma KPMG auditează conturile bancare.

El a dat asigurări că administrația va furniza rapoarte trimestriale privind banii, dar democrații din Comisia pentru Afaceri Externe spun că nu au mai primit nicio informație de atunci.

Oficialii americani susțin că controlul banilor din petrol a fost folosit pentru a exercita presiuni asupra lui Delcy Rodriguez, o figură importantă a vechiului regim, care conduce acum țara, parţial pe baza instrucțiunilor venite de la Washington.

În cadrul unei audieri în Congres, Kozak a declarat că "sunt banii lor, dar (...) trebuie să obțină permisiunea noastră". El a precizat că fondurile au fost puse la dispoziție Venezuelei pentru plata unor cheltuieli precum salariile bugetarilor și achiziția de echipamente pentru industria petrolieră.

Departamentul de Stat a transmis că în acest mod "miliarde de dolari au intrat în economia venezueleană". "Monitorizarea financiară este în desfășurare pentru a ne asigura că fondurile sunt folosite în beneficiul poporului venezuelean", a precizat instituția.

Economia Venezuelei nu dă semne de redresare

Numeroși economiști se așteptau ca Venezuela să înregistreze o redresare economică puternică în acest an, având în vedere că, până în ianuarie, țara era obligată să vândă petrol la un preț extrem de redus pe piețele internaționale pentru a evita sancțiunile americane.

Guvernul a introdus o nouă lege privind resursele, menită să încurajeze investițiile în petrol și gaze, iar producția a crescut ușor.

Francisco Rodriguez, economist venezuelean la Center for Economic and Policy Research din Washington, a declarat că ritmul oficial de creștere economică de 2,5% din primul trimestru a fost cel mai scăzut din ultimii cinci ani.

"Cel mai probabil, economia Venezuelei nu a crescut mai rapid, în pofida veniturilor petroliere mai mari din primul trimestru, deoarece SUA nu au transferat guvernului venezuelean toate veniturile suplimentare obținute din petrol", a spus el.

Jose Guerra, economist venezuelean și fost parlamentar al opoziției, a declarat că veniturile din petrol ar trebui să fie mult mai mari decât în ultimii ani. "Unde sunt banii? Nu există transparență, iar guvernul SUA nu ne informează", a spus acesta.

Alejandro Grisanti, director al unei companii de consultanță specializată în Venezuela, a declarat că în ultimele două luni au existat indicii privind intrări importante de dolari în economie.

El se aștepta ca economia să accelereze în ultimul trimestru al anului, dar a subliniat că, în urma cutremurelor, această redresare nu se va simţi până la jumătatea anului viitor.

După catastrofă, Delcy Rodriguez a făcut presiuni ca să obțină acces la fondurile deținute în afara țării, cum ar fi banii aflaţi la FMI și aurul venezuelean păstrat de Banca Angliei, în așteptarea soluționării unui proces.

Statele Unite au pus la dispoziție ajutoare în valoare de 386 de milioane de dolari şi au trimis sute de militari în Venezuela pentru a sprijini operațiunile de salvare.

John Barrett, însărcinatul cu afaceri al SUA la Caracas, a declarat în această lună că banii din conturile în care sunt păstrate veniturile din petrol sunt, de asemenea, "puși la dispoziție pentru acest efort concret de reconstrucție", fără a preciza suma.