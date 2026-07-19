15 case de vânzare în Germania, la preţul unui apartament din nordul Bucureştiului. Există însă o "capcană"

În landul Turingia din Germania, un sătuc format din 15 clădiri este scos la vânzare pentru 390.000 de euro. Proprietatea se întinde pe aproximativ 24.000 de metri pătrați, într-o zonă împădurită aflată la doar câteva sute de metri de lacul de acumulare Hohenwarte.

La prețul unui apartament din zona de nord a Bucureştiului, cumpărătorul primește un întreg complex cu 15 clădiri cu un singur nivel, fiecare având aproximativ 100 de metri pătrați, plus o clădire principală cu o fostă sală de mese de peste 300 de metri pătrați.

Anunțul de vânzare precizează că nu se caută doar un cumpărător, ci "o persoană cu viziune", capabilă să transforme locul într-un proiect deosebit. Clădirile au fost deja dezafectate la interior, iar proprietatea este racordată la electricitate și apă potabilă.

Complexul a fost construit în perioada Republicii Democrate Germane și a fost folosit între 1954 și 1990, inițial ca internat pentru ucenicii unei uzine siderurgice, iar ulterior ca bază de vacanță și recreere.

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După reunificarea Germaniei, locul a rămas abandonat aproape zece ani. Începând cu anul 2000, câteva dintre clădiri au fost din nou locuite, însă în 2014, când actualul proprietar, Franz Eberitsch, a cumpărat terenul, a descoperit că situația juridică este mult mai complicată.

Problema care îi sperie pe potenţialii cumpărători

Deși complexul se află la doar aproximativ 200 de metri de marginea localității Kamsdorf, terenul este încadrat, din punct de vedere urbanistic, în extravilan. Autoritățile consideră că dreptul de utilizare al construcțiilor s-a pierdut după perioada în care acestea au fost abandonate, astfel că o utilizare permanentă ca zonă rezidențială nu este permisă în prezent.

Pentru ca satul să poată fi transformat legal într-un ansamblu de locuințe sau într-un alt proiect, ar fi nevoie de aprobarea unui nou plan urbanistic sau de alte autorizații speciale.

Franz Eberitsch spune că și-ar fi dorit să transforme complexul într-un centru wellness cu cabinete de fizioterapie, osteopatie, medicină naturistă, yoga şi spații de cazare.

Totuși, lipsa finanțării l-a determinat să scoată proprietatea la vânzare. Într-o declarație pentru Euronews, acesta a făcut chiar o glumă și a spus că proiectul ar avea nevoie de cineva precum Elon Musk, căruia i-ar solicita o investiție de aproximativ un milion de euro. În schimb, miliardarul ar primi o vacanță la ferma sa de alpaca din apropiere.