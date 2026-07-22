Premierul Vasile Tofan și membrii noului cabinet de miniștri al Republicii Moldova au depus miercuri jurământul de învestire în cadrul unei ceremonii în prezența președintei Maia Sandu și a șefului parlamentului, Igor Grosu, la sediul președinției de la Chișinău, relatează Moldpres, citată de Agerpres.

R. Moldova are un nou Executiv. Guvernul condus de premierul Vasile Tofan a depus jurământul de învestire - Moldpres

Președinta Maia Sandu a felicitat noua echipă guvernamentală și a subliniat că, pentru următoarea perioadă, agenda rămâne axată pe alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, avansarea procesului de integrarea europeană și realizarea reformelor cu impact major care au fost inițiate. De asemenea, șefa statului a accentuat drept priorități dezvoltarea economică, îmbunătățirea mediului de afaceri și a administrării proprietății publice, asimilarea eficientă a fondurilor europene, consolidarea securității statului și a rezilienței întregii societăți.

Guvernul condus de premierul Vasile Tofan a fost învestit la 21 iulie de Parlament

"Oamenii sunt cea mai importantă resursă a țării noastre, de aceea punem accent pe educație, cultură, sănătate, protecție socială și, bineînțeles - pe politicile de mediu. Este clar că agenda este foarte ambițioasă, așteptările sunt mari și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat. Am toată încrederea că împreună vom izbândi. Mult succes!", a adăugat președinta Maia Sandu.

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Noul cabinet de miniștri are 16 membri și 14 ministere. Funcția de viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării va fi deținută de Eugen Osmochescu; viceprim-ministru și ministru al infrastructurii și dezvoltării Regionale - de Vladimir Bolea; viceprim-ministru pentru integrarea europeană - Cristina Gherasimov; viceprim-ministru, ministru de externe - Mihai Popșoi, iar viceprim-ministru pentru reintegrare - Valeriu Chiveri.

Ministerul Educației și Cercetării va fi condus de Dan Perciun, cel al Afacerilor Interne - de Daniella Misail-Nichitin, Ministerul Energiei - de Dorin Junghietu, Ministerul Justiției - de Vladislav Cojuhari, cel al Muncii și Protecției Sociale - de Natalia Plugaru, al Mediului - de Gheorghe Hajder, iar Ministerul Apărării - de Anatolie Nosatîi.

Totodată, Victoria Belous va prelua conducerea Ministerului Finanțelor, Alexandru Gasnaș - a Ministerului Sănătății, Radu Musteața - a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în timp ce în fruntea Ministerului Culturii va fi Dan Suruceanu. Guvernul condus de premierul Vasile Tofan a fost învestit la 21 iulie de parlament, cu votul a 53 de deputați, notează Moldpres.