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Video Trump, boicotat de toate reţelele mari de presă, după ce a interzis trei televiziuni. A vorbit singur

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Editor Radu Badiu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 22.09.2026, 20:03 | Modificat la 22.09.2026, 20:11

Război total între Donald Trump şi presa americană. Preşedintele şi-a lansat propria televiziune după ce le-a interzis jurnaliştilor a trei posturi importante, inclusiv CNN, să mai intre în Casa Albă. În semn de protest, marile televiziuni de ştiri au decis să boicoteze evenimentele preşedintelui. Aşa că Donald Trump a fost filmat fără sunet la o inaugurare.

"Trump TV" emite pe contul de YouTube al Casei Albe şi transmite evenimentele la care participă preşedintele Statelor Unite. Debutul a fost, însă, cu stângul. Un clip de promovare a folosit scene din seriale celebre fără să aibă dreptul.

Donald Trump le-a interzis intrarea la Casa Albă reporterilor de la CNN, celor de la o televiziune liberală de ştiri şi de la site-ul Politico. Studiourile au rămas goale, iar jurnaliştii au relat din stradă. În semn de solidaritate, toate reţelele majore au renunţat să mai transmită activitatea preşedintelui. Iar liderul din Biroul Oval a avut parte de un moment stânjenitor la inaugurarea heliportului de la Casa Albă.

În ciuda incidentului, preşedintele Statelor Unite a lansat noi atacuri.

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"Am făcut o mulţime de lucruri extraordinare. Am oprit opt războaie, avem cele mai bune rezultate din economie din istoria ţării noastre. Nimeni nu a făcut ce am făcut noi şi nu am parte de nicio ştire pozitivă, mereu sunt ştiri negative. Și cred că aceste instituții de presă au obligația de a fi corecte. Iar dacă propagă știri false, cred cu adevărat că am obligația de a nu le permite accesul într-o casă foarte specială", spune Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

"Această administrație pare să manifeste o lipsă totală și desăvârșită de respect față de rolul pe care presa îl joacă în informarea publicului", spune Amy Kristin Sanders, analist politic. 

Trusturile de presă interzise în Casa Albă l-au dat în judecată pe Donald Trump pentru că încalcă Primul Amendament al Constituţiei care garantează libertatea de exprimare. Războiul preşedintelui american cu jurnaliştii a început în primul lui mandat, când a dat CNN în judecată pentru defăimare, dar acuzaţia a fost respinsă de un judector federal.

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Radu Badiu
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