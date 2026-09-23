Un român și un italian au înșelat o femeie de 50.000 de euro, la Genova. S-au dat drept carabinieri

Un italian și un român au înșelat o femeie în vârstă și au convins-o să le dea o cutie plină cu bijuterii, în valoare de 50.000 de euro. Cei doi au păcălit-o pe femeie că sunt carabinieri.

Poliția din Genova a arestat un italian în vârstă de 19 ani și un român de 20 de ani, acuzați de înșelăciune, comisă în complicitate.

În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a înșelătoriilor care îi vizează pe vârstnici, în urmă cu trei zile, anchetatorii din cadrul Brigăzii Mobile au organizat o operațiune de supraveghere și control. În jurul orei 11:20, polițiștii au observat un autoturism în care se aflau două persoane care păreau să aștepte pe cineva.

În doar câteva minute, femeia a rămas fără cutia cu bijuterii

Pe strada Lodi, în zona Genova Staglieno, pasagerul a coborât din mașină și a intrat într-o clădire, unde a rămas câteva minute, în timp ce șoferul a continuat să aștepte.

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Complicele său a ieșit în fugă din clădire, având în mână o cutie de pantofi, și s-a urcat în mașină. Polițiștii i-au oprit imediat pe cei doi pentru un control. În interiorul cutiei au fost descoperite numeroase bijuterii.

În timpul verificărilor efectuate în clădire, o femeie care locuia într-unul dintre apartamente le-a spus polițiștilor că îi oferise unui bărbat mai multe bijuterii din aur, puse într-o cutie. Ulterior s-a stabilit că era vorba despre aceleași obiecte pe care suspectul tocmai le luase din locuință.

Care a fost metoda de înşelăciune folosită de tineri

Din plângerea depusă de femeie a ieșit la iveală metoda de înșelăciune, una deja bine cunoscută. Femeia primise un apel telefonic de la un bărbat care se prezentase drept carabinier. Acesta îi spusese că autoturismul ei ar fi fost folosit pentru comiterea unui jaf asupra unui magazin de bijuterii și că era necesar să se verifice dacă anumite obiecte din aur se aflau într-adevăr în locuința sa.

La scurt timp, la ușa femeii s-a prezentat tânărul de 20 de ani, care a convins-o să îi înmâneze toate obiectele de valoare aflate în casă.

Bunurile furate, în valoare totală de aproximativ 50.000 de euro, au fost recuperate și restituite proprietarei de drept.

Cei doi suspecți au fost duși în arest la sediului Poliției.

În urma procedurii judiciare, tânărul de 20 de ani a fost încarcerat la Penitenciarul Marassi, în timp ce tânărul de 19 ani a primit obligația de a se prezenta zilnic la poliția judiciară din localitatea sa de domiciliu, Salerno.