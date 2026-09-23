Promisiuni fără acoperire, deocamdată suntem într-o criză fără precedent: într o singură zi am bifat o serie de recorduri negative: euro a ajuns la un maxim istoric, benzina a sărit de 10 lei, bursa a dechis pe roşu. Cheltuielile cresc de la o zi la alta. Şi asta o resimţim toţi din plin. Opt in 10 români cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Şi nu e de mirare când facturile, bonurlle şi ratele cresc de la zi la zi. Astăzi, moneda europeană după care se calculează ratele a două milioane de români a ajuns la un record absolut, cu un ban chiar peste pragul anterior, înregisrat în luna mai la căderea Guvernului bolojan. Cu cât se vinde euro pe piaţa interbancară şi care sunt previziunile analiştilor?

Bianca Iacob, reporter Observator: Pe piața interbancară, un euro a ajuns astăzi la 5,2788 de lei, mai mult față de cotația de ieri, cu aproximativ 1,4 bani. Este un nou record, însă nu vorbim despre o prăbușire, ci mai degrabă despre o depreciere controlată, spun analiștii, pe fondul acestor discuții pentru formarea unei majorități, dar și pe fondul situației bugetare, a finanțelor publice, a temerilor legate de deficit și a măsurilor de corecție.

Leul este însă pe roșu, pentru că nu s-a depreciat doar în raport cu euro, ci și față de dolar, lira, sterlină și franc elvețian, ceea ce indică o slăbire generală a leului. Atunci putem traduce că piațele se tem că România are probleme fiscale și politice, care încă nu sunt rezolvate, și cer aceste garanții printr-un euro mai puternic.

Deci nu vorbim despre o sărire bruscă a cursului, așa cum s-a întâmplat pe 6 mai, după ce guvernul fusese demis prin moțiune de cenzură. Atunci cursul euro a fost modificat de această moțiune de cenzură. Vorbim de această dată de o depreciere controlată, însă este important de urmărit ce se va întâmpla în zilele următoare, pentru că este posibil să ne apropiem de pragul psihologic de 5,3 lei pentru un euro.