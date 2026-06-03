Caz alarmant în SUA. 2 virusologi au încercat să introducă peste 100 de fiole cu virusul mpox în ţară

Doi virusologi de la un prestigios institut de cercetare american sunt acuzaţi că au încercat să introducă în Statele Unite virusul mpox, infecție cunoscută anterior ca variola maimuței.

Incident alarmant în SUA. Doi virusologi au încercat să introducă peste 100 de fiole cu virusul mpox în ţară - Shutterstock

Cei doi cercetători au fost reținuți în ianuarie pe aeroportul din Detroit, la întoarcerea din Congo-Brazzaville, având în bagaje 113 fiole. Șaptesprezece dintre cele 20 de fiole testate de FBI conțineau virusul mpox inactivat, potrivit unui comunicat al procurorilor federali americani care se ocupă de caz.

Acesta nu precizează care erau intențiile celor doi bărbați - Vincent Munster, cetățean olandez și șef de secție la un laborator de virologie al Institutului național de sănătate (NIH), principala agenție publică de cercetare medicală a SUA, și cercetătorul asociat Claude Kwe, cetățean camerunez.

Cei doi, care sunt acuzați și că au mințit cu privire la conținutul valizelor lor, lucrează la un laborator din statul Montana dotat cu cel mai înalt nivel de biosecuritate, denumit P4. Ei riscă până la cinci ani de închisoare.

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În ianuarie, agenția pentru sănătate a Uniunii Africane a declarat că mpox nu mai este o 'urgență de sănătate publică' în Africa, afirmând că numărul de cazuri a scăzut.

Din ianuarie până la sfârșitul lunii iulie 2025, au fost raportate Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) peste 34.000 de cazuri confirmate de mpox, inclusiv 138 de decese. Boală este caracterizată în principal de febră mare și apariția de leziuni cutanate specifice.