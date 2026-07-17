Militarii ruși trimiși în prima linie a frontului din Ucraina ar supraviețui, în medie, doar 20-30 de minute după intrarea în luptă, potrivit unei analize atribuite CIA. Evaluarea pune în evidență impactul devastator al dronelor utilizate de armata ucraineană, considerate principalul factor care provoacă pierderi masive în rândul trupelor ruse și care au schimbat radical modul de desfășurare a războiului.

CIA: Militarii ruși trimişi în prima linie trăiesc, în medie, doar 20-30 de minute după intrarea în luptă - Profimedia

Șeful CIA, John Ratcliffe, a declarat că militarii ruși, după ce ajung în prima linie, trăiesc, în medie, aproximativ 20-30 de minute, potrivit Mediafax.

Principalul pericol vine de la dronele ieftine și eficiente, dotate cu elemente de inteligență artificială, care s-au transformat în mașini de ucis.

Ratcliffe a menționat că dezvoltarea tehnologiei ucrainene a oferit Kievului un avantaj și a încetinit avansul armatei ruse.

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Anterior, analiștii de la CSIS au declarat că, în 2026, pierderile Rusiei pe front vor fi semnificativ mai mari decât cele ale Ucrainei.

Conform estimărilor lor, raportul pierderilor ar putea ajunge la 8:1, iar cea mai mare parte a pierderilor rusești sunt legate de atacurile cu drone.