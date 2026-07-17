Bărbatul condamnat pentru uciderea lui James Bulger, băiețelul de doi ani a cărui crimă a șocat Marea Britanie în 1993, încearcă să le interzică părinților victimei să participe la audierea pentru eliberarea sa condiționată. Contestația depusă de acesta a amânat procedura și a provocat noi suferințe familiei, după mai bine de trei decenii de la crimă.

Ucigașul lui James Bulger vrea să interzică părinților băiatului accesul la audierea sa pentru eliberare - Profimedia Images

Jon Venables, în prezent în vârstă de 43 de ani, încearcă să le interzică părinților lui James Bulger să participe la audierea sa pentru eliberare condiționată. Contestația depusă de acesta a dus la amânarea procedurii și a provocat noi suferințe familiei băiatului ucis în 1993.

Venables a primit în urmă cu 11 luni dreptul la o nouă audiere în fața Comisiei de Eliberare Condiționată. Ralph Bulger, în vârstă de 59 de ani, și Denise Bulger, de 57 de ani, obținuseră permisiunea de a participa la audierea pentru eliberare condiționată și de a prezenta declarații privind impactul pe care crima l-a avut asupra familiei. Potrivit presei britanice, Venables contestă însă această decizie și cere ca părinții victimei să nu fie prezenți.

Familia Bulger se pregătește pentru această audiere încă din august anul trecut. Din cauza contestației depuse de Venables, ședința, care urma să includă și declarațiile familiei victimei, nu este așteptată să aibă loc înainte de luna septembrie.

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Surse citate de presa britanică spun că situația a provocat „o nouă suferință” familiei lui James. „Încă o dată, familia lui James se întreabă cine este adevărata victimă: ei sau monstrul care l-a torturat și ucis pe James. Pare absurd să li se ofere speranța că vor putea participa la audiere, iar apoi această posibilitate să fie retrasă doar pentru că Venables este prea laș să îi înfrunte. Este un chin care durează de mai bine de un an, însă nu vor renunța să lupte”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Potrivit Mirror, Venables le-a transmis oficialilor că va refuza să participe la audiere dacă părinții lui James vor fi prezenți. Dacă va depune mărturie, acesta ar urma să fie audiat din spatele unui paravan și va beneficia în continuare de ordinul de anonimat pe viață primit după eliberarea sa.

Nu este prima dată când Venables evită confruntarea cu familia victimei

În noiembrie 2023, el a refuzat să se prezinte personal la o altă audiere pentru eliberare condiționată, susținând că întâlnirea cu părinții lui James i-ar afecta sănătatea mintală. Procedura s-a desfășurat atunci cu ușile închise.

Jon Venables și Robert Thompson au șocat Marea Britanie în februarie 1993, când, la doar 10 ani, l-au răpit pe James Bulger, în vârstă de doi ani, dintr-un centru comercial din Merseyside. Cei doi copii l-au dus pe băiat pe o cale ferată abandonată, unde l-au torturat și l-au ucis. Crima a provocat indignare la nivel național și rămâne unul dintre cele mai cunoscute cazuri din istoria criminalistică a Regatului Unit.

La 13 decembrie 2023, Comisia de Eliberare Condiționată a decis că Venables nu poate fi eliberat, concluzionând că acesta continuă să reprezinte un risc major pentru copii.

Un purtător de cuvânt al Comisiei de Eliberare Condiționată a confirmat că secretarul britanic al Justiției a trimis din nou cazul lui Jon Venables spre analiză. Un membru al comisiei a decis, după examinarea dosarului, că este necesară o audiere orală, însă data acesteia nu a fost încă stabilită.

Reprezentanții instituției au subliniat că deciziile privind eliberarea condiționată sunt luate exclusiv în funcție de riscul pe care un deținut îl reprezintă pentru societate și de posibilitatea ca acesta să fie gestionat în siguranță în comunitate.

„Comisia analizează cu atenție toate probele, inclusiv detaliile crimei, dovezile privind schimbările de comportament ale deținutului și impactul pe care infracțiunea l-a avut asupra victimelor. Sunt audiați ofițeri de probațiune, psihiatri, psihologi, personalul penitenciarului și sunt luate în considerare declarațiile victimelor. Protejarea publicului rămâne prioritatea noastră principală”, a transmis instituția.

Comisia de Eliberare Condiționată nu a comentat însă în mod direct contestația depusă de Jon Venables privind participarea părinților lui James Bulger la audiere.