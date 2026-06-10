Inflaţia din SUA a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Ce decizie ar putea lua Rezerva Federală

Inflaţia din Statele Unite a accelerat în luna mai şi a ajuns la cel mai ridicat ritm de creştere din ultimii trei ani, pe fondul scumpirii carburanţilor. Noile date pun presiune pe Rezerva Federală, care încearcă să ţină preţurile sub control, dar pot deveni şi o problemă politică pentru administraţia Trump înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului.

Departamentul Comerţului a informat miercuri că preţurile de consum au înregistrat o creştere de 4,2% în ritm anual în mai, a treia lună de creştere consecutivă, şi după un avans de 3,8% luna precedentă. Este un nivel care depăşeşte cu mult ţinta Rezervei Federale a SUA (Fed) de 2%. Inflaţia de bază a înregistrat o expansiune de 2,9% în mai, după un avans de 2,8% luna precedentă, potrivit Agerpres.

De la o lună la alta, preţurile au crescut cu 0,5% în mai, după un avans de 0,6% luna precedentă şi 0,9% în martie. Inflaţia de bază a înregistrat o expansiune de 0,2% în mai, după un avans de 0,4% luna precedentă.

Inflaţia în SUA s-a redus înainte ca preşedintele Donald Trump să impună taxe vamale, în aprilie 2025, care au majorat costurilor multor mărfuri. De atunci preţurile au crescut, iar războiul din Iran a făcut petrolul şi benzina mai scumpe, astfel încât accesibilitatea a devenit o problemă politică cheie.

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Preţurile la pompă au crescut, în medie, de la aproximativ 4,04 dolari la mijlocul lui aprilie, la 4,49 la mijlocul lui mai, conform datelor Administraţiei pentru Informaţii în Domeniul Energiei.

Datele sporesc aşteptările că Rezerva Federală a SUA (Fed) nu va decide reducerea dobânzii de referinţă pe parcursul anului viitor.