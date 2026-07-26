Meci de fotbal întrerupt în Brazilia, după ce un roi uriaş de albine a ajuns în teren

În timpul meciului tur al finalei Campionatului U20 al Braziliei dintre Bahia şi Fluminense de Feira, sâmbătă, jucătorii ambelor echipe au fost nevoiţi să se arunce la pământ după ce o rafală puternică de vânt a deviat un roi uriaş de albine direct spre teren.

În meciul tur al finalei Campionatului U20, care a opus sâmbătă echipele Bahia şi Fluminense de Feira (8-0), jucătorii ambelor echipe, dar şi arbitrii, staff-urile tehnice şi cameramanii au fost nevoiţi să se arunce la pământ, de teamă să nu fie înţepaţi, după ce o rafală puternică de vânt a deviat un roi uriaş de albine direct spre terenul stadionului Joia da Princesa, din Feira de Santana.

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Incidentul a durat aproximativ zece minute şi s-a produs la începutul primei reprize. Pentru a-şi asigura siguranţa, jucătorii s-au îndreptat chiar spre vestiare până când situaţia a fost sub control.

Nicio persoană nu a fost rănită. Meciul retur al finalei se va disputa sâmbăta viitoare, în acelaşi stadion.

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Nu este prima dată când albinele perturbă o competiţie sportivă.

În 2019, campionul mondial la ciclism Alejandro Valverde a avut o sperietură zdravănă la Flèche Wallonne, unde o albină l-a înţepat la mai puţin de 50 km de sosire, când se afla pe un modest loc 11:

„Credeam că a ieşit din tricou, dar nu. A intrat şi m-a înţepat. A fost destul de înfricoşător, pentru că simţeam cum înţepătura se inflama lângă gât. Nu ştiam dacă va continua să se umfle, mi-a fost frică timp de douăzeci de minute, dar, din fericire, s-a oprit”, spunea el.