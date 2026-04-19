Situaţie incertă în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, la nici 24 de ore după ce oferise navelor permisiunea să traverseze ruta maritimă fără restricţii. De la Washington, Donald Trump a avertizat însă că nu se va lăsa şantajat şi a convocat o şedinţă cu principalii săi consilieri. Iranul a avertizat că orice navă care se va apropia de Strâmtoare va deveni ţintă.

de Redactia Observator

la 19.04.2026 07:19
19.04.2026, 07:27

Liderul Hezbollah promite să riposteze la atacurile israeliene din Liban

Sâmbătă, armata israeliană a anunțat că a stabilit o „linie galbenă” de demarcație în sudul Libanului, la fel ca în Gaza, și că a „eliminat o celulă teroristă” care opera în apropierea trupelor sale. Liderul mișcării libaneze pro-iraniene Hezbollah, Naim Qassem, a promis sâmbătă că va riposta atacurilor israeliene din Liban, unde este oficial în vigoare un armistițiu, potrivit Le Figaro.

„Un armistițiu înseamnă o încetare completă a tuturor ostilităților. Întrucât nu avem încredere în acest inamic, luptătorii rezistenței vor rămâne pe teren, cu degetele pe trăgaci, și vor răspunde la încălcări”, a declarat Naim Qassem, conform unei declarații citite la televizor, afirmând că un armistițiu nu poate fi „unilateral”.

19.04.2026, 07:24

Cele mai importante evenimente ale zilei precedente

19.04.2026, 07:23

Orice navă se apropie de Ormuz va fi "luată drept ţintă", avertizează Gărzile Revoluţionare

Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a avertizat sâmbătă că orice navă care se va apropia de strategica Strâmtoare Ormuz, va fi "luată drept ţintă" de autorităţile iraniene, informează AFP.

"Avertizăm că nicio navă, oricare ar fi, nu trebuie să-şi părăsească locul din Golful Persic şi Marea Omanului. Orice tentativăde apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată cooperare cu inamicul şi nava contravenientă va fi luată drept ţintă", potrivit unui comunicat publicat pe Sepah News, site-ul Gardienilor Revoluţiei.

19.04.2026, 07:23

FMI avertizează că războiul din Orientul Mijlociu va adânci diviziunile economice în America Latină şi Caraibe

Războiul din Orientul Mijlociu ar putea accentua diferenţele economice dintre ţările din America Latină şi Caraibe, oferind un sprijin temporar exportatorilor de petrol, dar agravând situaţia economiilor dependente de turism sau importuri de energie, a avertizat Fondul Monetar Internaţional (FMI), citat de Reuters.

Avertismentul a fost publicat într-un articol pe blogul instituţiei, după actualizarea raportului ”World Economic Outlook”. FMI estimează că economia regiunii va creşte cu aproximativ 2,3% în 2026, faţă de 2,4% în 2025, urmând să accelereze la 2,7% în 2027. Brazilia, cea mai mare economie a regiunii, ar urma să înregistreze o creştere de 1,9% în acest an, iar Mexicul de aproximativ 1,6%.

Potrivit FMI, regiunea a intrat în 2026 într-o situaţie relativ stabilă, cu inflaţie aproape de ţintele băncilor centrale şi cu ritmuri de creştere apropiate de tendinţele normale. Totuşi, războiul din Orientul Mijlociu a devenit un nou şoc extern, care provoacă volatilitate pe pieţe, condiţii de finanţare mai stricte şi fluctuaţii puternice ale preţurilor materiilor prime.

19.04.2026, 07:22

Gărzile Revoluţionare ameninţă că US Navy va primi o "lovitură dură" dacă va ataca nave iraniene

Un comandant local al marinei Gardienilor Revoluţiei din Iran din Strâmtoarea Ormuz afirmă că US Navy va primi o "lovitură dură" dacă va încerca să atace nave iraniene, potrivit televiziunii de stat de la Teheran, citată de Reuters.

Această ameninţare intervine după ce US Navy anunţase că dincolo de blocada porturilor iraniene îşi extinde eforturile pentru a permite forţelor sale desfăşurate în întreaga lume să intercepteze orice navă legată de Teheran sau suspectată că transportă bunuri care ar putea ajuta guvernul iranian, fie că este vorba de arme, petrol, metale sau echipamente electronice, după cum a relatat anterior Wall Street Journal, citată de Reuters.

razboi iran sua statele unite iran israel donald trump stramtoarea ormuz
